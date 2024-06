Dacia Bigster: svelate le prime immagini della “Duster” più grande e spaziosa

La Dacia Bigster sta per arrivare. A dimostrarlo, le recenti foto spia scattate da Autoweek durante i test del veicolo prima del debutto ufficiale. Il prototipo di questo modello è stato presentato nel 2021 e, sin da allora, poche informazioni sono state rilasciate a riguardo. La Bigster si posizionerà al di sopra della Duster sia per quanto riguarda il prezzo, sia per le dimensioni.

Dacia Bigster: il prototipo si mostra per la prima volta durante i test

La nuova Dacia Bigster sembra aver mantenuto le linee del concept, con luci e LED anteriori sottili che prendono ispirazione dalla nuova Duster. Il modello poggia sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault, con una lunghezza di 4,6 metri, circa 30 cm in più di Dacia Duster. Si tratta quindi del SUV più grande mai costruito dalla casa automobilistica romena, che va quindi a sfidare concorrenti come Toyota RAV4 e Ford Kuga.

L’obiettivo del brand, come confermato anche dall’amministratore delegato della casa automobilistica, Denis Le Vot, è quello di convincere il pubblico tenuto fuori dal segmento dei SUV di medie dimensioni a causa di prezzi troppo alti. La Bigster, infatti, così come le altre auto del brand, offrirà un ottimo rapporto qualità/prezzo e un compromesso tra dimensioni e budget.

Se prendiamo in considerazione i prezzi dei suoi diretti concorrenti, la Ford Kuga ha un prezzo di circa 35.000 euro, mentre Toyota RAV4 parte da circa 40.000 euro. Al momento il prezzo di Dacia Bigster non è stato rivelato, ma potrebbe partire da una cifra inferiore a 30.000 euro, considerando che la Dacia Duster ha un prezzo di 19.700 euro. L’azienda, infatti, intende focalizzare le sue forze su ciò che è essenziale, mettendo da parte tutto il superfluo, specialmente se questo significa un aumento di prezzo. In attesa di scoprire ulteriori novità sulla Dacia Bigster, non ci resta che vedere un’anteprima del modello grazie agli scatti di Autoweek.