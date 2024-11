CUPRA, prime operazioni per preparare l’ingresso nel mercato statunitense

CUPRA, il brand che trae ispirazione direttamente dall’energia spagnola di Barcellona, ha avviato colloqui preliminari con Penske Automotive Group per valutare una potenziale partnership strategica in vista dell’ingresso nel mercato statunitense entro la fine del decennio. Un passo senza dubbio importante per un nome storicamente legato a SEAT e da alcuni anni il versante sportivo (indipendente) del marchio.

Fondato nel 2018 come il primo nuovo marchio automobilistico sviluppato all’interno del Gruppo Volkswagen, CUPRA ha già superato le 750.000 unità vendute in tutto il mondo, conquistando il pubblico con la sua proposta audace. Posizionata tra il mercato di massa e quello premium, CUPRA si rivolge a una nuova generazione di automobilisti, proponendo una gamma di modelli che uniscono design distintivo e prestazioni elevate. I veicoli del brand spaziano da motorizzazioni tradizionali a soluzioni più moderne come PHEV e BEV, affermandosi in questo modo come uno dei player europei in rapida crescita.

L’ascesa di CUPRA, a pochi anni dall’ingresso in Volkswagen, non si limita al Vecchio Continente. La sua presenza è già consolidata in Paesi come Messico, Turchia e Australia. Ora il focus è sul mercato statunitense, dove il brand mira a lasciare il segno con un’espansione ambiziosa.

Secondo il CEO di CUPRA, Wayne Griffiths, l’obiettivo è chiaro: “Il nostro sogno è trasformare CUPRA in un marchio globale, e l’ingresso negli Stati Uniti rappresenta una delle tappe fondamentali di questo percorso. Per avere successo in questo mercato competitivo, è essenziale una solida strategia di distribuzione. Le discussioni con Penske Automotive Group ci consentono di esplorare una partnership con un leader esperto, perfettamente in sintonia con le nostre ambizioni”.

Per supportare questo ingresso strategico, Bernhard Bauer, già alla guida di CUPRA Germania, ha ricevuto la nomina di amministratore delegato di CUPRA USA. I dettagli sul quartier generale americano e sui modelli destinati agli States arriveranno prossimamente. Il portafoglio di CUPRA, già ricco di modelli di successo come la Formentor, il SUV coupé di punta, e la 100% elettrica Born, continuerà ad espandersi con nuove proposte, tra cui la Tavascan e la futura Raval, la visione radicale del marchio di una city car elettrica.