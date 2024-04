Cupra Formentor 2024: il restyling audace con tecnologia ibrida potenziata

La Cupra Formentor si rinnova per il 2024, non perdendo il suo carattere sportivo e audace ma migliorando notevolmente in raffinatezza e tecnologia. Il SUV spagnolo, presentato in contemporanea con la sorella Leon, si presenta come un’eccellente alternativa in grado di sfoderare performance particolarmente grintose nel panorama delle automobili.

La Formentor 2024 si rinnova

La Cupra Formentor mette in atto il proprio restyling per il 2024, mantenendo i suoi tratti sportivi e audaci migliorando però in termini di eleganza e avanguardia. Il nuovo SUV spagnolo, si presenta come grande e valida alternativa nel mondo automobilistica, per chi cerca prestazioni degne di nota strettamente correlate alle esperienze uniche alla guida. Partendo dagli interni della Cupra Formentor 2024, possiamo facilmente notare che sono stati resi più raffinati e accoglienti grazie ai rivestimenti rinnovati e un volante Cupra dotato di pulsante per l’avviamento e la selezione manuale delle varie modalità di guida.

La console centrale è stata riprodotta con uno stile decisamente più moderno e funzionale, così come il sistema infotainment dispone di un display da 12,9″ con un’interfaccia rinnovata e supporto ad Apple CarPlay e Android Auto. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless dello smartphone e, a richiesta eventuale del cliente, un sistema audio a 12 altoparlanti prodotto da Sennheiser Mobility.

La reale particolarità di questo restyling della Cupra Formentor 2024 è concentrata in modo particolare sul frontale della vettura. Infatti, la possiamo vedere sfoggiare un look aggressivo con il caratteristico “shark nose” e i nuovi fari a LED Matrix con una forma luminosa triangolare. A completare l’opera, troviamo i cerchi da 18” e 19” disponibili in ben otto colorazioni, tra i quali spiccano sicuramente quelli opachi Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt.

La Cupra Formentor 2024 viene fornita con numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il Predictive Adaptive Cruise Control (ACC), il Travel Assist, il Side and Exit Assist e l’Emergency Assist. Per chi ama particolarmente la guida sportiva invece, sono state riprodotte le modalità di guida Cupra e Offroad (disponibili per le versioni a trazione integrale), così come al sound actor che si occupa di modificare la sinfonia del motore in base all’assetto di guida selezionato.

Mentre, per quanto riguarda i motori della Cupra Formentor 2024 sappiamo che si presentano in una variegata gamma, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei diversi clienti che si andranno a mettere al volante. Si inizia dai benzina TSI, disponibili in diverse potenze da 150 a 333 CV, per passare anche alle varianti mild hybrid da 150 CV e ai diesel TDI da 150 CV. Ma la grande novità sono sicuramente le varianti e-HYBRID plug-in di nuova generazione: 204 CV e 272 CV, entrambe con la grande autonomia elettrica di oltre 100 km e la possibilità di ricarica in corrente continua fino a 50 kW.

Con l’ultimo restyling proposto, la Cupra Formentor 2024 si conferma senza dubbio un SUV sportivo e all’avanguardia. Esso infatti si presenta assolutamente perfetto per chi è alla ricerca del giusto mix tra prestazioni elevate, un design che ruba lo sguardo e un’esperienza di guida a dir poco coinvolgente. La nuova Cupra Formentor 2024 sarà disponibile in Italia intorno al mese di luglio del 2024. I prezzi non sono ancora stati annunciati con esattezza, ma per avere un’idea possiamo partire da un minimo di 36.350 euro dell’attuale modello.