Pure Lithium, le batterie allo stato solido si fanno già in serie

Mentre in Occidente le batterie allo stato solido restano per lo più un argomento da convegno, in Cina qualcuno ha già acceso la linea di produzione. Pure Lithium New Energy, startup con sede a Pechino e partecipazione della piattaforma d’investimento statale Yizhuang State Investment, ha annunciato che il suo impianto da 500 MWh a Lankao, provincia di Henan, ha raggiunto la piena capacità produttiva. Non un prototipo: la produzione in serie.

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La società è nata nel maggio 2022 e ha bruciato le tappe rapidamente. Nell’aprile 2023 ha completato una linea pilota da 10 Ah a Pechino. Un mese dopo ha avviato la costruzione dell’impianto nell’Henan. Nell’ottobre 2024 ha annunciato la produzione di massa di celle da 50 Ah. Adesso lavora alla prossima fase: un impianto in scala GWh, previsto per entrare in funzione nel corso del 2026 con una capacità superiore a 1 GWh.

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La tecnologia adottata si basa su elettroliti compositi organici-inorganici sviluppati internamente e un processo di rivestimento supercritico. Le celle di prima generazione montano catodi LFP e anodi in grafite, con una densità energetica compresa tra 180 e 190 Wh/kg. La durata dichiarata è tra 6.000 e 8.000 cicli con capacità di scarica superiore a 1C.

I prodotti di nuova generazione puntano a superare i 200 Wh/kg, con nuovi materiali copolimerici ternari e ossidici per migliorare conduttività e stabilità interfacciale. Al CIBF 2026 di Shenzhen, le celle sono state tagliate fisicamente durante i test: continuavano ad alimentare dispositivi esterni.

La strategia commerciale privilegia i sistemi di accumulo fisso e la mobilità a bassa velocità, poi i veicoli passeggeri. Contratti con State Power Investment Corporation, State Grid e Jingneng Group sono già in fase operativa.

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A giugno 2025 è partito a Pechino Yizhuang un progetto dimostrativo di battery swap per due ruote, con 1.500 batterie, 1.000 veicoli e 100 stazioni di scambio: i mezzi coinvolti hanno raggiunto fino a 100 km di autonomia, contro i 30-50 km delle precedenti soluzioni a elettrolita liquido.

Le installazioni di batterie per elettriche in Cina hanno raggiunto i 62,4 GWh ad aprile 2026, +15,3% anno su anno. Le LFP dominano con l’81,4% del mercato. Pure Lithium, per ora, presidia la parte della filiera che altri hanno appena iniziato ad immaginare, con un obiettivo di fatturato annuo superiore a 100 milioni di yuan (circa 12 milioni di euro) nel 2026.