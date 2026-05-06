Audi ha fatto fuori la S6 a benzina, ABT l’ha resuscitata

Audi ha deciso che la S6 con motore a combustione non esiste più. Almeno in questa generazione. Il badge è stato riservato alla S6 e-tron, completamente elettrica, e chi voleva qualcosa di più cattivo nella famiglia A6 termica si è trovato davanti a un vuoto. ABT Sportsline, preparatore storico con base a Kempten, quel vuoto lo ha riempito.

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Il punto di partenza è l’A6 eHybrid Quattro S Tronic, l’ibrida plug-in della gamma. Sotto il cofano lavora un motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri abbinato a un motore elettrico e a un pacco batterie da 14,1 kWh, sufficiente per percorrere fino a 111 km in modalità elettrica secondo il ciclo WLTP. Una configurazione che, nella sua forma di serie, eroga 362 CV e 500 Nm di coppia.

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ABT ci installa il proprio modulo Power e i numeri salgono a 422 CV e 550 Nm. La trazione è integrale Quattro, il cambio è il doppia frizione S Tronic a sette rapporti. Non si raggiungono i 444 CV e i 600 Nm che la vecchia S6 V6 biturbo da 2,9 litri sapeva erogare, ma il confronto regge. Questo è, ad oggi, il C9 più potente sul mercato.

Le molle ribassate completano il lavoro dinamico, abbassando la A6 “ritoccata” e affilando la risposta alle curve senza trasformarla in un’auto da pista.

Sul fronte estetico, ABT mantiene un profilo, per così dire, discreto. Splitter anteriore più aggressivo, alettone posteriore con alette flottanti, tutto rifinito in nero lucido. I cerchi in lega Sport HR21 da 21 pollici sono abbinati a pneumatici ad alte prestazioni. Nella parte posteriore, quattro terminali di scarico in acciaio inossidabile nero opaco citano esplicitamente il vocabolario visivo di Audi Sport. Gli interni si limitano a tappetini e luci di cortesia con logo ABT.

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Il pacchetto completo, kit carrozzeria, cerchi, molle e modulo di potenziamento, costa 15.500 euro. Chi vuole solo la potenza aggiuntiva spende 2.990 euro; i cerchi con pneumatici si portano via per 7.600 euro. Tutto questo si aggiunge a una base di partenza che, per la sola A6 eHybrid Avant, parte da circa 75.000 euro. ABT estende il trattamento anche alla versione berlina e alla variante PHEV meno potente.