Cupra Formentor, la versione più potente potrebbe avere 450 CV

La Cupra Formentor VZ5, il gioiello tedesco a cinque cilindri potrebbe arrivare in breve tempo con un motore ancora più potente. Il modello prodotto all’interno del gruppo Volkswagen, potrebbe anche superare l’Audi RS 3 in termini di prestazioni.

Durante la presentazione del nuovo SUV Cupra Terramar, il CEO Wayne Griffiths ha rivelato di essere alla guida di una versione potenziata della Formentor. Questa variante speciale è equipaggiata con un motore a cinque cilindri da 2,5 litri, arricchito da un nuovo hardware di alta qualità e una potenza incrementata. Griffiths, infatti, ha rivelato: “In Germania sto guidando una Cupra Formentor VZ5 che è stata modificata da ABT. Ha 450 cavalli e uno scarico Akrapovic”.

La rivelazione, di certo, non conferma ufficialmente il lancio della vettura, ma Griffiths ha precedenti di successo in questo ambito di lanci eccezionali. Qualche anno fa, da nuovo CEO di SEAT, guidava una SEAT Leon potenziata da ABT con 340 CV, che poi è stata messa in produzione come Leon Cupra R ABT. Questa vettura è stata cruciale nel convincere i vertici a trasformare Cupra in un marchio indipendente.

Alla domanda se Cupra sarebbe diventata un marchio autonomo senza questi passi iniziali, Griffiths ha risposto: “No, non credo. Non saremmo mai stati abbastanza veloci. La Formentor è stata il nostro trampolino di lancio.”

Attualmente, la versione più veloce della Cupra Formentor VZ5 è un pezzo unico, realizzato esclusivamente per Griffiths. Persino i dettagli delle prestazioni sono segreti. Dato che condivide motore e piattaforma con l’Audi RS 3, si ipotizza che possa accelerare da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi e raggiungere una velocità massima superiore a 270 km/h. L’aggiunta dello scarico Akrapovic potrebbe incrementare ulteriormente la potenza, mentre l’impianto frenante, sviluppato dagli specialisti giapponesi Akebono, garantirebbe una capacità di arresto vicina a quella della Terramar top di gamma.