Acura punta su un futuro elettrico per il rilancio del marchio

Anche Acura si trova a dover convivere con un mercato diventato sempre più complicato. Il marchio premium della Honda diventato il da tempo il più grande del suo segmento in patria, ha infatti visto contrarsi del 12% le vendite nel corso dei primi sette mesi dell’anno in corso. Una flessione la quale ha interessato tutta la sua gamma, tale da porre la dirigenza nella necessità di pensare a come fronteggiare la situazione.

La risposta che sembra sortire dalle consultazioni in atto è quella di una decisa conversione alle auto elettriche. Una flotta di veicoli green in grado di suscitare l’interesse dei consumatori, in particolare, potrebbe aiutare la casa a ritornare in carreggiata. Una flotta la quale andrebbe ad aggiungersi a ZDX, l’unico EV attualmente presente nella sua gamma.

Acura, le auto elettriche potrebbero essere la soluzione per rilanciare l’azienda

Come abbiamo già sottolineato, l’unico veicolo elettrico presente al momento nella gamma di Acura è quello ZDX il quale è stato sviluppato in collaborazione con GM e che utilizza la sua piattaforma Ultium. Il modello in questione sarà affiancato da una versione dell’elegante Performance EV Concept, presentato dalla casa in anteprima nel corso della Monterey Car Week tenutasi alla metà di agosto. Un nuovo modello che è destinato a essere supportato da una piattaforma completamente nuova e il cui arrivo è previsto negli showroom tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

È stato Auto News a ricordare che questo modello potrebbe sostituire l’RDX. Sottolineando inoltre che il modello attuale potrebbe essere aggiornato nel 2025. Un restyling il quale potrebbe culminare in una breve coesistenza con il modello già esistente, prima del suo definitivo pensionamento.

A questo nuovo modello della gamma Acura dovrebbe poi aggiungere un crossover elettrico a tre file in grado di rivaleggiare con la Kia EV9 e la futura Hyundai Ioniq 9. Un modello il quale potrebbe arrivare alla fine del 2026 e potrebbe utilizzare il badge MDX, con la vendita insieme all’attuale modello a combustione. Acura ha presentato in anteprima il modello in un incontro con i concessionari all’inizio dell’anno, ma non ha voluto per ora diffonderne i dettagli.

ta rilasciata a Auto News. Affermando, tra l’altro: “Era ora. È un segmento fantastico e pensiamo che sia in crescita. Migliorerà davvero la nostra capacità di generare un volume significativo per il marchio”.