Cupra Formentor: l’edizione speciale VZ5: la Formentor più potente e rara di sempre

Il nome “VZ” come “Veloz”, cioè veloce, e il numero “5” rappresentano i cilindri del motore, capaci di entusiasmare gli amanti delle alte prestazioni. Per ispirare il pubblico più esigente, Cupra lancia due nuove edizioni limitate del suo SUV Formentor, differenziandoli sia negli esterni sia negli interni. Su ciascun esemplare ha impresso con il laser il numero di serie. Sotto il cofano pulsa il TSI da 2.5 litri, capace di erogare una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico a doppia frizione DSG.

Cupra Formentor VZ5: svelata l’edizione limitata per celebrare l’anniversario del marchio

Da quando la Casa spagnola è approdata per la prima volta sul mercato, non ha quasi mai sbagliato un colpo. Benché il settore desse l’impressione di essere già saturo, la giovane realtà premium ha scalato rapidamente le classifiche commerciali, fino a mettere in ombra la casa madre, sul cui futuro campeggia un grosso punto interrogativo.

In omaggio all’anniversario di Cupra, nata il 22 febbraio del 2018, la Formentor VZ5 avrà delle nuove edizioni limitate, destinate a infiammare i collezionisti. Il nome del veicolo è tutto un programma.

Attraverso la coppia di veicoli, l’obiettivo è di rendere onore e merito alla VZ5, in un’interpretazione inedita dell’estetica sportiva della macchina.

Le proposte in commercio, a tiratura limitata, sono munite di ogni tipo di comfort. Si distinguono per le inedite tonalità degli esterni: una in Century Bronze Matt, l’altra in Enceladus Grey Matt. Entrambe arricchiscono il look audace, spingendo l’immagine oltre i limiti.

La Century Bronze include una serie di elementi unici. Dalle calotte degli specchietti e dalle marmitte in fibra di carbonio in tinta rame ai cerchi in lega abbinati da 20 pollici (disponibili anche in tonalità nera), fino alle scritte Cupra in cromo scuro e ai loghi ramati sia dentro sia fuori. L’abitacolo presenta dei sedili CUPBucket neri e un cruscotto cucito in nero, a sottolineare la sportività.

La Enceladus Grey annovera gli stessi tocchi distintivi, anche se ricorre a una livrea completamente nera. Le vetture appena svelate rappresentano il non plus ultra del brand, un tributo e un simbolo di virilità. Con un’edizione limitata a 222 unità per ciascuna versione numerata, promettono di deliziare i sostenitori.