Bentley Flying Spur, prossima al debutto la nuova generazione

La nuova Bentley Flying Spur è pronta al debutto e, come di consueto riesce a realizzare il marchio britannico, vuole ridefinire il concetto di lusso e prestazioni. Obiettivo annunciato, non stupisce, è quello di alzare ulteriormente l’asticella.

Con la nuova generazione, l’ammiraglia britannica saluta il potente W12 per accogliere un più compatto propulsore plug-in, che combina un V8 biturbo da 4 litri con un motore elettrico. Tale combinazione per l’ammiraglia Bentley consente di sprigionare una potenza complessiva di 782 CV e una coppia di 1.000 Nm.

Numeri da supercar, racchiusi in una berlina di lusso full-size, e non poteva essere altrimenti per una Bentley. La nuova generazione si presenta con linee rivisitate, come suggerito dal teaser video rilasciato in anteprima solamente circa 24 ore fa.

Il lancio ufficiale è fissato per il 10 settembre 2024. Le immagini del video offrono uno scorcio del frontale della nuova Bentley Flying Spur, ancora fedele al design classico. Abbiamo i fari arrotondati ai lati della solita maestosa calandra, sovrastata dall’inconfondibile “B” alata, simbolo della casa, sul cofano. Le immagini svelano il posteriore rinnovato dell’ammiraglia, dove spicca un emblema luminoso a forma di lettera B, segno distintivo di Bentley.

Gli interni della nuova Flying Spur non sono ancora stati mostrati, ma è lecito aspettarsi un trionfo di lusso, con pelle pregiata, legno, fibra di carbonio e altri materiali raffinati. Ampio spazio alla creatività e al portafoglio per le personalizzazioni più esclusive, come sempre garantito ai clienti del marchio britannico. La Bentley Flying Spur 2024 sarà anche la prima del suo genere a offrire una modalità di guida completamente in elettrico, permettendo di percorrere fino a 70 chilometri in modalità 100% elettrica, e con un’autonomia totale di oltre 750 chilometri.