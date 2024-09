Concorso d’Eleganza Varignana, torna l’evento nella Motor Valley emiliana

Il successo dello scorso anno, all’esordio, ha convinto gli organizzatori del Concorso d’Eleganza Varignana a tornare nella Motor Valley. La seconda edizione, infatti, si terrà dal 27 al 29 settembre, portando in terra emiliana il proprio carattere prestigioso.

L’edizione 2024 vedrà in gara 30 auto d’epoca, tutte prodotte entro il 1973. Queste si contenderanno il titolo di “regina” dell’evento. Saranno presenti icone senza tempo in passerella. Tra le vetture selezionate per questo appuntamento, in questa edizione del Concorso d’Eleganza Varignana spiccano alcune rarità dal valore inestimabile.

Possiamo citare, ad esempio, di una Alfa Romeo Tipo 6C 1750 Gran Turismo del 1930, una Lamborghini Miura Prototipo del 1966, un’Isotta Fraschini 8C Monterosa Touring del 1947, una rarissima Benz “Jadewagen” 8/20 PS del 1914, e una Maserati 3500 Vignale Spyder.

Saranno presenti al Concorso anche una De Tomaso Pantera Gruppo 4 da competizione del 1972, una Porsche Speedster del 1955, una Bugatti Type 35 e una Bentley 3-Litre, entrambe del 1925. Ci sarà spazio anche per due gioielli Ferrari: una 330 GTC del 1966 e una 275 GTB4 del 1967.

Le auto in concorso saranno suddivise in sei categorie, tra queste alcune speciali come “Prima del temporale”, “Eccellenze da Zuffenhausen”, “Leggende della Motor Valley” e “British postcards”. Un’auto davvero straordinaria parteciperà alla categoria speciale “Fuori Concorso”. Parliamo dell’unico esemplare esistente della Auto Avio Costruzioni 815, considerata da molti la prima Ferrari.

Relativamente alla giuria internazionale, ci saranno sette esperti di fama mondiale giudicheranno le auto in gara. Tra loro, Stefano Pasini, Stephen Bayley, Alessandra Giorgetti e François Melcion. Completano la giuria Gianni Mercatali, Adolfo Orsi e Peter Read.

Il Concorso si svolgerà nella splendida cornice del Palazzo di Varignana, un elegante resort circondato da 30 ettari di giardini, parchi e strutture di lusso, situato sui colli bolognesi, nel borgo omonimo vicino a Castel San Pietro Terme. Non poteva che essere questo il luogo designato per immergersi nella storia dell’automobile.

Venerdì 27 settembre ci sarà l’arrivo dei partecipanti e la cena di benvenuto. Sabato, le auto saranno esposte e valutate dalla giuria. Dopo il pranzo, le vetture sfileranno sulla suggestiva Terrazza Bentivoglio, con la cerimonia di premiazione a seguire.