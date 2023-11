Chevrolet Tahoe e Suburban pronte per la 5° generazione, potenza al massimo

Finalmente rivelate le nuove Chevrolet Tahoe e Suburban. Il lavoro di General Motors stavolta si è concentrato sull’offrire ai SUV il massimo della potenza, ma non solo. L’upgrade per la quinta generazione di questi veicoli prevede anche importanti novità sul design e soprattutto una tecnologia più avanzata.

Potenza e stile

Dopo le notizie sulla Corvette che annunciavano un passo indietro, con i SUV GM è pronto a fare invece un grande passo avanti. Sono pronte al debutto le nuove Chevrolet Tahoe e Suburban. E lo faranno in grande stile, visto che l’azienda ha deciso per un restyling che fa dell’eleganza il suo must principale. Le auto ora presentano interni più lussuosi, oltre che un supporto tecnologico di grande spessore. Sotto il cofano, anche il robusto motore turbodiesel ha visto miglioramenti. Passiamo subito alle caratteristiche relative a questa skill. Per quanto riguarda il motore, le potenze di entrambi i SUV sono state aumentate a 305 CV e 495 lb-ft, notevolmente superiori ai 277 CV e 460 lb-ft del motore attuale.

Il motore è abbinato a un cambio automatico a dieci velocità. Importante upgrade anche sulle sospensioni. Non ci sono stati svelati i dettagli in tal senso, ma gli ingegneri affermano che ora le due auto vanno un comportamento su strada molto più fluido e sembreranno più leggere di quanto la stazza faccia pensare. Per coloro che vorranno un maggior confort di marcia, sarà possibile optare per le sospensioni adattive Air Ride e il controllo magnetico della corsa. Oltre a una guida più comoda, tale optional permette di selezionare l’altezza di marcia quando il veicolo è fermo, così da facilitare la salita da parte degli altri passeggeri.

Chevrolet Tahoe e Suburban pronte per la 5° generazione

Per quanto riguarda il design, Chevrolet ha deciso di rifare il look dei SUV ispirandosi alla Silverado, ma allo stesso tempo mantenendo le caratteristiche di Tahoe e Suburban, così da non stravolgerle del tutto esteticamente. Le modifiche più evidenti riguardano l’anteriore, con fari ed elementi di illuminazione rinnovati. La griglia del radiatore è più prominente rispetto a prima, mentre le parti inferiori del paraurti sono state migliorate. Ad ogni modo, l’aspetto dei due veicoli cambierà sostanzialmente in base anche alle scelte del cliente, il quale ad esempio può scegliere per delle piastre paramotore da montare sul veicolo, perfette per l’utilizzo da fuoristrada. In arrivo anche due nuovi colori, Lakeshore Blue Metallic e Cypress Grey.

Importanti novità anche lato tech. Si fa notare soprattutto il nuovo display, con quello lato conducente grande 11 pollici. Grazie al nuovo schermo, le bocchette dell’aria e gli altri comandi sono stati posizionati più in basso. Chevrolet ha anche ridisegnato la console centrale per accogliere ulteriori opzioni di stoccaggio. Il caricabatterie wireless è ora posizionato in una zona più comoda per il conducente. Per entrambi i modelli è inoltre disponibile un nuovo volante, con finiture peculiari al modello stesso. Importante tassello aggiunto anche lato sicurezza.

Sia Suburban che Tahoe saranno dotate di un rilevatore di movimento interno che avviserà i proprietari qualora i sensori dovessero rivelare la presenza di un passeggero a bordo quando la macchina è stata parcheggiata. Non mancano una serie di funzioni dedicate all’assistenza di guida, come la frenata di emergenza automatica e l’avviso di collisione anteriore. Per quanto riguarda i dati di traino, la Suburban arriva a oltre 3700 kg, mentre la Tahoe arriva a superare i 3800 kg. I prezzi dovrebbero essere per entrambe più alti di quelli attuali, e il lancio è fissato verso la fine del 2024.