Chevrolet Corvette, GM avrebbe deciso: il clamoroso dietrofront

La Chevrolet Corvette C8 potrebbe rifare capolino sul mercato per il Model Year 2025 con interni completamente ridisegnati. In un rapporto pubblicato da CorvetteBlogger, viene descritta la possibilità di dire addio alla “Great Wall of Buttons”, la grande muraglia di pulsanti lungo la consolle centrale. Questa scelta è stata all’inizio accompagnata da parecchie critiche. Regnava l’impressionava che i progettisti avessero esagerato. Poi, però, la maggior parte dei clienti ha cambiato idea con il suo utilizzo.

Non si è rivelata una distrazione per i conducenti. Diversi proprietario sostengono di avervi preso presto confidenza, al punto da selezionare con precisione le funzioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Alla pari di altre vetture, può occorrere un po’ di tempo prima di abituarsi a un nuovo layout. Tuttavia, la GM sembra essersi pentita della propria decisione e avrebbe già ordinato il dietrofront. Oppure è una semplice questione di accontentare i nostalgici, legati ai vecchi schemi. Un po’ sulla falsariga del prototipo della Corvette con finestrino diviso conosciuto a inizio anno.

Chevrolet Corvette: gli interni verranno stravolti?

Il rumor saremmo stati pure in grado di ignorarlo, se non fosse per un fatto: voci del genere si rincorrono di continuo da un paio d’anni. Le prime volte si sosteneva vi fosse l’intenzione di cambiare subito le carte col Model Year 2023. Poi, come abbiamo visto, non se n’è fatto niente. Forse la svolta è stata giusto rimandata. Magari le parti hanno preferito concedersi un periodo extra date le difficoltà nelle catene di approvvigionamento. Stabilire un layout differente, in assenza di sufficienti componenti e materie prime, avrebbe forse impedito una corretta implementazione. Una seconda possibile chiave di lettura vuole che GM si sia ricreduta, poiché buona parte degli acquirenti vi ha preso sufficiente dimestichezza. Intervenire con una modifica tanto significativa nell’esperienza di guida dovrebbe essere sembrato eccessivo, trattandosi di un restyling.

La tesi favorita è che i rumor siano delle “chiacchiere da bar”. In caso contrario, infatti, Chevrolet si ritroverebbe costretta a spostare un sacco di pulsanti fisici, ma dove? Un touchscreen rischia di far storcere il naso agli appassionati, abituati a una certa configurazione. A ogni modo, lo scenario meritava di essere approfondito, giacché si tratterebbe di una mossa radicale. Se crediamo che ciò avverrà? Diremmo di no, probabilmente è giusto una vecchia notizia rilanciata. Eppure, uno spiraglio lo terremmo comunque aperto.