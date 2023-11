Furgone Puzzle verso gli USA, il pragmatismo nipponico conquista il sogno americano

Gli giapponesi sanno andare subito al sodo come pochi e a quanto pare anche il nuovo furgone Puzzle, opera della nipponica HW Electro, è completamente privo di fronzoli. Se badate all’estetica, allora questo cargo non fa certamente per voi (per quanto il suo design squadrato ha anche un suo fascino). Se invece la vostra filosofia di vita è quella di fare di ogni necessità una virtù, allora questo mini furgoncino completamente elettrico potrebbe conquistarvi. Ed è probabilmente ciò che accadrà anche agli americani.

Gli USA dopo il successo in patria

Hanno già ottenuto grandi riscontri in Giappone le cosiddette auto kei, uno specifico e peculiare segmento delle city car che popolano le strade nipponiche. Convenienza, efficienza dei consumi e dimensioni compatte sono le parole chiave che hanno decretato il loro successo in patria. Ora però la HW Electro, azienda giapponese che si dedica solo ed esclusivamente alla produzione delle auto elettriche, ha deciso di rincarare la dose lanciando sul mercato il furgone Puzzle. La vettura in questione risponde perfettamente a quelli che sono i requisiti dei cargo kei, ossia agilità e facilità di manovra, oltre che motori super economici con capacità non superiori ai 660 cc.

Naturalmente, questo tipo di vetture è molto popolare in patria anche per la particolare urbanistica delle strade. La grande densità di popolazione, il ritmo frenetico delle metropoli nipponiche e l’esigenza di passare a motori elettrici, a decretato la fortuna di questo tipo di vetture. Ora però anche gli Stati Uniti sembrano essersi interessati del fenomeno e HW Electro si dice pronta a conquistare anche il sogno americano. L’annuncio del furgone Puzzle è stato infatti accompagnato dal possibile sbarco negli USA, cosa che è stata sfruttata dall’azienda produttrice per acquistare ulteriore notorietà.

Furgone Puzzle, le caratteristiche

Il concept è stato presentato a ottobre, ma ora si è finalmente arrivati alla sua estetica conclusiva. Durante un evento di anteprima tenutosi a New York, la società creatrice del Puzzle ha confermato che intende avviare le consegne del furgone elettrico negli Stati Uniti entro il 2025. Ulteriori aggiornamenti sul rilascio nel paese a stelle e strisce verranno poi resi noti nei prossimi mesi. ad ogni modo, alcune caratteristiche sono già ampiamente note, come ad esempio le sue ridottissime dimensioni (per essere un furgone). La lunghezza è di circa 3 metri e 40 centimetri. La larghezza è invece meno di un metro e mezzo. La capacità di carico invece è di poco più di 349 chilogrammi.

Insomma, il furgone Puzzle è più piccolo delle attuali auto americane e sembra essere perfetto per fare consegne nelle aree più affollate degli Stati Uniti. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, se non quelli riguardanti le batterie cheteranno al litio ferro-fosfato. Il problema delle auto elettriche potrebbe un giorno essere risolto da batterie sostituibili, soluzione che già da ora si sta facendo avanti con importanti novità. Ad ogni modo, le batterie del furgone Puzzle dovrebbero garantire 125 miglia di autonomia tra due ricariche. Anche perché sul tetto sono allestiti due pannelli fotovoltaici che dovrebbero estendere la ricarica, condizioni meteo permettendo. Ignoto per ora il prezzo finale.