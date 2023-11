Hyundai riduce le dimensioni dei motori elettrici grazie ad una nuova tecnologia

Le case automobilistiche amano vantarsi di quanto spazio in più i veicoli elettrici libereranno per i passeggeri. Tuttavia, i propulsori elettrici sono ancora piuttosto grandi. Tuttavia, Hyundai afferma di aver sviluppato una nuova tecnologia che le consentirà di ridurre significativamente le dimensioni dei suoi motori, aprendo più spazio per le persone e i loro effetti personali.

Hyundai ha sviluppato una nuova tecnologia che le consentirà di ridurre significativamente le dimensioni dei suoi motori elettrici

Il sistema si chiama “Uni Wheel” e rappresenta l’ultima innovazione tecnologica della casa automobilistica coreana. Come un motore nel mozzo, un sistema di trazione universale sposta alcuni componenti di trasmissione necessari a un’auto elettrica all’interno della ruota stessa. Tuttavia, l’unità di potenza rimane posizionata esternamente.

Invece, Uni Wheel sposta il cambio nel mozzo della ruota, riducendo di fatto le dimensioni del motore. Questa innovazione consente a Hyundai di utilizzare un piccolo motore per ruota invece di fare affidamento su una grande unità motrice per l’intero asse.

Utilizzando una serie di ingranaggi situati all’interno della ruota, la potenza anche di un piccolo motore viene trasmessa alla ruota con una coppia sufficiente per spingere un veicolo. Alimentare ciascuna ruota individualmente presenta vantaggi in termini di guida efficiente e sicurezza, consentendo a ciascun angolo del veicolo di reagire in modo indipendente alle circostanze.

Tuttavia, le meraviglie dell’Uni Wheel non si fermano qui. A causa del modo in cui sono posizionati gli ingranaggi, possono muoversi nel mozzo pur trasmettendo potenza. Di conseguenza, il collegamento tra la ruota e il motore può scorrere liberamente su e giù, quindi la ruota non necessita di una cerniera. Ciò significa che le perdite di efficienza associate al funzionamento di tale collegamento ad angolo vengono eliminate, migliorando l’erogazione di potenza e la gamma di movimento.

La libertà offerta da questa tecnologia consente agli ingegneri un maggiore controllo sull’altezza del veicolo. L’Uni Wheel si adatta a ruote di soli 10 cm di diametro, rendendolo ideale per i dispositivi di mobilità personale. Può anche essere dimensionato per gestire ruote fino a 63 cm per veicoli più grandi come automobili e SUV. Hyundai deve ancora dire quando il sistema Uni Wheel sarà pronto per la produzione di massa , ma la società ha depositato brevetti in mercati chiave come Corea, Europa e Stati Uniti.