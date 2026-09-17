Google Maps sa dove hai parcheggiato l’auto e ti salva quando sei tu a non saperlo

Hai parcheggiato, hai chiuso la macchina, hai camminato per molti (infiniti) minuti in un centro commerciale che sembra progettato appositamente per disorientarti. Ora non ricordi dove sei entrato, figuriamoci dove hai lasciato l’auto. Google, ma non solo, potrà rivelarsi fondamentale.

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Ciò che abbiamo non è un problema di memoria, ma si tratta di una questione di architettura, di luci al neon identiche su tre piani e di corsie numerate che non ricordi mai di leggere davvero. La tecnologia, con la sua solita “efficienza extra”, ha già trovato una soluzione per tornare alla tua auto in modo rapido e sicuro.

Google Maps fa cose che molti utenti non sanno. Basta aprire l’app, toccare il punto blu che rappresenta la propria posizione e selezionare “Salva parcheggio”. Da quel momento, la mappa conserva il segnaposto con tanto di indicazione “Hai parcheggiato qui”. Si possono aggiungere note, foto dei dintorni, numero del piano.

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Quando è il momento di tornare, l’app guida fin sotto le ruote. La posizione resta in memoria finché non si cancella manualmente, funziona su Android e iOS, richiede solo la localizzazione attiva. Costo zero e sforzo, se vogliamo proprio esagerare, quasi zero.

Chi ha un iPhone collegato in Bluetooth o CarPlay ha la vita ancora più semplice con Apple Maps. Quando il telefono si disconnette dall’auto durante il parcheggio, il sistema salva automaticamente la posizione del veicolo. Non serve fare nulla perché lo fa da solo, nel momento esatto in cui ne ha bisogno.

Waze fa la stessa cosa ma a modo suo. Appena si spegne il motore e il telefono perde il segnale del vivavoce, l’app interpreta quell’istante come arrivo a destinazione e fissa internamente un segnaposto. Per ritrovare l’auto basta toccare l’icona con la sagoma del veicolo e la scritta “Parcheggiato qui”, poi premere “Cammina”. Vale però una sola posizione per volta dato che quella precedente viene sovrascritta.

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Per chi vuole utilizzare un’intera app dedicata al problema esiste un ecosistema apposito: Parkify, Fixy, Find My Parked Car, Parking Remember, Find My Car. Tutte usano il GPS del telefono per registrare il punto esatto e riportarci con la navigazione. Waypoint è invece completamente offline, gratuita, pensata per i camperisti che vogliono segnare aree di sosta, punti di scarico, parcheggi notturni senza dipendere dalla connessione dati.

Poi ci sono le funzioni nelle auto stesse. Praticamente ogni vettura nuova con connettività integrata permette di localizzare il veicolo tramite l’app ufficiale del produttore. La funzione di ricerca parcheggio è già nel computer di bordo, nel caso in cui tutti gli altri metodi sembrino troppo complicati. Siamo arrivati al punto in cui la difficoltà è diventata scegliere quale app usare per ricordare dove hai parcheggiato.