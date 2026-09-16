L’ibrido convince di più: Nissan investe 195 milioni e lancia la nuova Kicks e-POWER

Sunderland torna al centro della strategia europea di Nissan. Un investimento da 195 milioni di euro, un crossover di segmento B e una tecnologia ibrida preferita a ogni sogno totalmente elettrico. Qui le ruote le muove solo il motore elettrico, quello a benzina c’è ma non “tocca” l’asfalto, genera corrente. La Kicks e-POWER arriva così in Europa, dalla fabbrica inglese che dal 1986 sforna un’auto ogni 145 secondi.

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Il sistema e-POWER non è un ibrido tradizionale, Nissan ci tiene a dirlo. Non c’è connessione meccanica tra il termico e le ruote: il benzina gira da solo, produce energia, la batteria la immagazzina, il motore elettrico la usa per spingere. Il risultato assomiglia molto alla guida di un’elettrica, grazie a risposta immediata e progressione fluida, con la differenza che per ricaricare basta fermarsi a un distributore. La terza generazione di questa architettura, quella che monterà la Kicks europea, è stata rivista nel 2025 per abbassare consumi ed emissioni e affinare la raffinatezza complessiva.

La Kicks non è un debuttante. Ha venduto oltre un milione e ottocentomila unità in più di settanta Paesi ed è già prodotta in Giappone, Messico e Brasile. Il mercato europeo era l’assente notevole, e Sunderland colma il vuoto. Il crossover si affianca a Qashqai, Juke e Leaf lungo le linee dello stabilimento, diventando il decimo modello costruito in quel sito in quarant’anni di storia.

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Lo stabilimento del Nord-Est inglese è oggi il più grande sito produttivo automobilistico del Regno Unito su singola location: 4,3 miliardi di euro di investimenti accumulati, seimila dipendenti diretti, trentamila nell’indotto, dodici milioni di veicoli usciti dai cancelli da quando la prima Bluebird prese forma sulla linea nel 1986.

L’annuncio sulla Kicks arriva a pochi giorni dalla presentazione della Pixo, la piccola elettrica con cui Nissan punta a scendere di segmento in Europa. Due mosse ravvicinate, una per chi vuole l’elettrico puro, una per chi vuole guidare un’elettrica senza rinunciare al rifornimento tradizionale. Prezzo? Probabilmente si piazzerà nella fascia tra i 30 e i 35 mila euro di partenza.

Dal prossimo anno Sunderland produrrà anche la nuova Juke di terza generazione, questa volta solo elettrica, senza alternative termiche. La fabbrica, dunque, inevitabilmente ma lentamente, si trasforma.