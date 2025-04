BMW Serie 3, la nuova generazione 100% elettrica non rinuncia alla versione station wagon

Le auto a batteria non sono più esclusivo appannaggio degli innovatori o dei cultori dello stile di vita green. BMW lo ha capito perfettamente e, con la nuova generazione di veicoli della Neue Klasse, rilancia un nome iconico: i3. Tuttavia, in questo caso, dobbiamo proprio dimenticare la compatta visionaria e anticonvenzionale del 2013.

La nuova BMW i3 sarà una berlina elegante e sportiva, pensata per entrare in diretta competizione con la Tesla Model 3. Il debutto della nuova i3 seguirà quello della iX3 di seconda generazione, già preannunciata da un concept avveniristico.

Non solo rivoluzione nell’uso del nome. BMW offrirà la i3 anche in versione Touring, la station wagon, un formato molto apprezzato da chi cerca versatilità senza rinunciare a stile e performance.

Secondo Adrian van Hooydonk, responsabile del design del BMW Group, l’interesse per le station wagon è tornato a crescere, spinto dal successo di modelli come la M3 Touring e la futura M5 Touring: “In mercati dove le wagon non erano mai state dominanti, ora vediamo una rinnovata domanda. È un trend positivo e incoraggiante”.

La strategia BMW resta ben bilanciata tra SUV, che rappresentano il 50% delle vendite globali, berline e coupé, considerate ancora il cuore pulsante del DNA del marchio.

Bernd Korber, a capo della divisione prodotto, ha confermato che il prefisso “i” continuerà a contraddistinguere tutti i modelli BMW a trazione elettrica. “È un elemento che rappresenta la nostra filosofia di elettrificazione,” ha dichiarato, sottolineando la transizione del nome “i” da sotto-brand a parte integrante del sistema di denominazione ufficiale.

La nuova BMW i3 sarà inizialmente proposta con trazione posteriore e una potenza di circa 300 CV, mentre versioni a trazione integrale arriveranno successivamente. E per gli appassionati delle alte prestazioni, all’orizzonte c’è la prima BMW M3 elettrica, anticipata (seppur su concetti generali del veicolo) dal concept Vision Driving Experience, dotata di quattro motori elettrici.