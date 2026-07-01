BMW X6 2028, qualcuno l’ha già disegnata e sembra quasi quella vera

La X5 è appena uscita allo scoperto e qualcuno ha già immaginato la sua sorella più vanitosa. È sugar_design1 su Instagram ad aver costruito una versione virtuale della prossima BMW X6, con un realismo sufficiente a rendere il rendering qualcosa di più di un semplice esercizio. Ecco quindi il SUV-coupé che porta il linguaggio Neue Klasse senza tradire un’identità che, nel bene e nel male, è rimasta riconoscibile.

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Il frontale è identico a quello della nuova X5: doppi reni compatti, fari ridisegnati con la firma a X, paraurti con presa d’aria centrale generosa e due prese laterali. Le maniglie a scomparsa completano un profilo che, dalla C-pillar in poi, prende la sua direzione: linea del tetto molto spiovente, finestrini laterali ridisegnati e uno spoiler più sobrio rispetto all’attuale generazione.

I gruppi ottici posteriori arrivano direttamente dalla iX5 2027, insieme a un paraurti dal carattere decisamente più aggressivo. Il lunotto è vistosamente arcuato. Verniciatura bianco opaco, cerchi di diametro superiore rispetto alla X5. È il copione della X6.

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Dentro, nessuna sorpresa: gli interni saranno condivisi con la nuova X5, e significa display ovunque. Un pannello che attraversa il parabrezza da montante a montante, un sistema di infotainment centrale di grandi dimensioni, head-up display 3D e uno schermo da 14,6 pollici per il passeggero, disponibile come optional. Volante, console, pannelli porta, tutto condiviso con la sorella più pratica.

Sul fronte meccanico, la X6 erediterà l’intera gamma propulsori della X5: il sei cilindri turbo da 3.0 litri, il plug-in hybrid e la variante elettrica, che porterebbe logicamente il nome iX6. BMW sta sviluppando anche una versione a idrogeno della X5 2027, e non ci sono ragioni particolari per escluderla dalla X6. Lo stesso vale per la versione M con V8. Quando arriverà quella vera, la sensazione è che le distanze tra il rendering e la realtà potrebbero essere minime.