BMW si è dimenticata di fare la nuova Serie 1M: ci ha pensato questo appassionato

BMW ha costruito la 1M per una sola annata, solo due porte, e poi l’ha abbandonata al suo destino. Niente hatchback, niente quattro porte, niente che potesse anche solo lontanamente accompagnare due bambini a scuola. Un proprietario, di fronte a questa lacuna, ha deciso che la soluzione non era aspettare un cambio di rotta a Monaco. Era costruirsela da sé, e per giunta partendo da una delle basi meno promettenti immaginabili, una innocua BMW E87 116i a cinque porte, quattro cilindri.

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La 116i è l’ingresso di gamma della Serie 1, non certo il riferimento per gli appassionati. È l’auto che si compra per il marchio, senza troppe domande su cosa ci sia sotto il cofano. Pare abbia funzionato bene come punto di partenza: non c’è nulla di originale da preservare, nessun carattere di fabbrica da tradire. Ogni componente di questa elaborazione è stato aggiunto da zero, e il contrasto tra ciò che la E87 era e ciò che è diventata resta il cuore della storia.

Il motore di serie ha lasciato il posto all’N54B30, il sei cilindri biturbo da 3 litri che BMW, montato sulla 335i, dichiarava da 300 cavalli e 400 Nm. Gli N54 elaborati hanno la fama, meritata, di rendere molto di più senza grandi sofferenze. Il proprietario non ha diffuso cifre precise per questa configurazione, ma l’abbinamento con il cambio manuale a sei marce dell’N54, anziché con una soluzione qualsiasi, dice già tutto sulle priorità. Questa non è un’auto pensata per stupire sulla carta, ma per essere guidata davvero con la frizione.

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La 1M originale si appoggiava ai componenti della M3 E90 per il retrotreno, perché BMW non voleva sviluppare un asse posteriore dedicato per un modello speciale a tiratura limitata. Questa realizzazione fa lo stesso, una generazione più tardi, prendendo dalla E92 M3 il telaietto posteriore, i bracci oscillanti su entrambi gli assi e l’impianto frenante.

L’anteriore arriva dritto dal magazzino ricambi. Il problema è che la 1M è sempre stata coupé, quindi per il posteriore non esisteva alcun ricambio pronto all’uso. Qui il paraurti posteriore nasce dall’unione di due unità 1M, mentre le minigonne sono state ricavate allungando quattro pezzi originali per ottenerne due adatte al passo più lungo della E87.

Questa speciale Serie 1M “fai da te”, secondo il proprietario, Zayed, non si guida come una 116i modificata: si guida come quello che pretende di essere, una 1M con i sedili posteriori abbattibili.