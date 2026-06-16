Nuova BMW iX5, batteria extralarge per battere la concorrenza sull’autonomia

La nuova BMW iX5 60 xDrive si presenterà con un pacco batteria da 144 kWh di capacità utile per il mercato statunitense e 141 kWh in Europa, il più grande mai installato su una BMW elettrica di serie. Sebbene il marchio tedesco non abbia ancora comunicato dati ufficiali sull’autonomia, una capacità di questo livello lascia prevedere percorrenze molto elevate per un SUV di grandi dimensioni, anche se il dato finale dipenderà dall’interazione tra peso, aerodinamica ed efficienza del powertrain.

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BMW iX5 2027, il SUV elettrico punta su una maxi batteria da 144 kWh negli Stati Uniti

Il confronto con il segmento premium mostra che la batteria della iX5 supera quella adottata da rivali dirette come Porsche Cayenne Electric e Lucid Gravity, e per trovare pacchi significativamente più capienti bisogna guardare ai grandi pick-up e SUV elettrici americani di General Motors, veicoli di categoria e dimensioni superiori.

La tecnologia alla base della iX5 è la BMW eDrive di sesta generazione, con celle cilindriche e architettura elettrica a 800 Volt. Il modello non poggia però sulla piattaforma Neue Klasse riservata alla iX3, bensì sulla Cluster Architecture, una base progettata per accogliere diverse tipologie di alimentazione. La prossima X5 sarà infatti la prima BMW proposta contemporaneamente in cinque varianti, ovvero elettrica pura, plug-in hybrid, benzina mild hybrid, diesel mild hybrid e, dal 2028, anche a idrogeno con la iX5 Hydrogen.

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Una batteria di queste dimensioni comporta inevitabilmente un peso complessivo che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe avvicinarsi alle tre tonnellate. Una massa simile può incidere su efficienza, comportamento dinamico e comfort di marcia, ragione per cui BMW ha investito in modo significativo sull’assetto. Le sospensioni adattive saranno di serie, mentre le versioni più evolute potranno contare su sospensioni pneumatiche a due assi, sterzo posteriore integrale e stabilizzazione attiva del rollio, un pacchetto pensato per contenere gli effetti della massa e preservare una guida il più possibile precisa.

La produzione della nuova iX5 sarà affidata allo stabilimento di Spartanburg negli Stati Uniti, dove il modello sta completando le fasi finali di calibrazione. La iX5 si posizionerà tra le novità più attese della gamma BMW nei mercati dove i grandi SUV elettrici premium stanno acquisendo un peso commerciale crescente.