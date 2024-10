BMW, per l’XM è crollo delle vendite negli Stati Uniti

Non sembra finire il vortice di brutte notizie in terra tedesca. Con un nuovo trimestre concluso, il punto sulla BMW è quello che sembra destinato a diventare il più discusso sul web. Di mezzo c’è anche una delle auto più chiacchierate dell’ultimo anno, la BMW XM.

Nel terzo trimestre del 2024, le consegne del modello negli Stati Uniti sono calate drasticamente del 30,7%, raggiungendo appena 307 unità. Questo ha reso la XM, conosciuta internamente anche come “G09”, il veicolo meno venduto di BMW negli States. Persino la Z4 ha superato la XM, con 543 esemplari venduti.

Se guardiamo ai primi nove mesi dell’anno, le vendite del SUV ibrido plug-in sono diminuite del 14,2%, totalizzando 1.385 unità. In soldoni, dunque, non resta che giudicare l’XM come il modello meno performante della gamma BMW.

In totale, tornando alla sportiva, la Z4 ha ottenuto risultati leggermente migliori, con 1.471 vetture vendute, in crescita dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Probabilmente, il lancio della versione M40i con cambio manuale ha stimolato questo incremento. Infatti, nel solo terzo trimestre, le vendite della Z4 sono aumentate del 64% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Passando alla XM, era prevedibile che non dominasse le classifiche, considerando prima di tutto il suo prezzo elevato. Il modello base parte da 159.925 dollari, mentre la versione Label arriva fino a 185.925 dollari. E pensare che gli States dovevano rappresentare il principale mercato per questo modello. Quando è stata lanciata, infatti, BMW aveva stimato che il 26% delle vendite globali della XM sarebbe arrivato dagli acquirenti a stelle e strisce, seguiti dalla Cina con il 23% e dal Medio Oriente con l’8%.

Il calo delle vendite fino a settembre è particolarmente allarmante, visto che la XM è stata completamente disponibile dalla fine del 2023. Questo rende il 2024, arrivato al decimo mese, il primo anno di vendita completa per il modello, e sembra improbabile che riesca a superare i numeri dell’anno precedente, nonostante la disponibilità limitata nei primi mesi del 2023.

Circolano già voci che BMW potrebbe cancellare una seconda generazione completamente elettrica. Tuttavia, fonti vicine alla sede centrale di Monaco indicano che una decisione definitiva non è stata ancora presa. Intanto, non ci sono segni di un possibile restyling per il modello attuale. Si prevede che la versione a otto cilindri standard verrà interrotta l’anno prossimo, lasciando sul mercato solo la XM 50e a sei cilindri e la XM Label. La produzione del modello attualmente in circolazione dovrebbe comunque terminare nel 2027, salvo eccezioni.