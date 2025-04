BMW, trimestre da urlo e sorpasso su Mercedes ed Audi nel mercato elettriche

Il Gruppo BMW, colosso comprendente anche Mini e Rolls-Royce, ha registrato un forte incremento delle consegne globali nel primo trimestre del 2025, totalizzando 586.149 unità vendute. Di queste, una quota significativa, ben il 18,7%, è rappresentata da veicoli 100% elettrici, segnando un balzo in avanti rispetto al 13,9% registrato nello stesso periodo del 2024, quando i veicoli BMW a batterie consegnati erano stati 82.700.

Il passo avanti, tuttavia, non è stato omogeneo a livello geografico. In Europa, la crescita dei veicoli a batteria BMW ha toccato un impressionante +64,2%, ben al di sopra della crescita generale di tutte le motorizzazioni (+6,2%). Nel dettaglio, il marchio BMW ha distribuito globalmente 520.142 veicoli, di cui 86.449 erano elettrici puri, portando la penetrazione dei suoi elettrici al 16,6%.

Il marchio Mini, grazie al rinnovo dell’intera gamma avvenuto lo scorso anno, ha immatricolato 64.626 vetture, segnando un incremento del 4,1%. Ma il dato più sorprendente riguarda la componente elettrica: oltre il 35% delle Mini vendute era a trazione esclusivamente elettrica. Per quanto riguarda Rolls-Royce, BMW non ha diffuso dati specifici sulle vendite delle elettriche del brand di lusso, ma si segnalano 1.381 esemplari consegnati con un calo del 9,4%.

Complessivamente, BMW ha dichiarato di aver venduto 157.495 veicoli elettrificati (elettrici puri più ibridi). Di questi, 109.516 erano totalmente elettrici, mentre i restanti 47.979 erano ibridi plug-in, in crescita rispetto ai 39.916 dello stesso trimestre dell’anno precedente. Nel frattempo, la concorrenza registra numeri meno brillanti. Mercedes ha visto calare le vendite di elettrici a 40.700 unità (-14%), mentre Audi ha registrato una crescita del 31,2%, con 46.700 veicoli elettrici venduti, rimanendo comunque dietro BMW.

Jochen Goller, membro del board BMW per le vendite, ha sottolineato l’efficacia della strategia multi-tecnologica del gruppo: “I nuovi modelli MINI stanno trascinando la domanda, soprattutto nelle varianti completamente elettriche. In Europa, una MINI su tre è elettrica; in Cina, lo è più di una su due”. Entro la fine del 2025, BMW punta a raggiungere due obiettivi storici: superare i 3 milioni di veicoli elettrificati venduti dal debutto della i3 e i8 e toccare 1,5 milioni di elettrici puri consegnati.