BMW iX, per il 2026 migliorano performance, autonomia e il prezzo si fa più amico

Se pensavate che la BMW iX fosse già perfetta, potremmo rimanere sorpresi. La casa bavarese ha rinnovato il SUV elettrico premium con il modello 2026, aggiungendo qualche chicca che farà felici i fanatici delle prestazioni. La BMW iX è più lunga, più potente e, forse, finalmente alla portata di chi ama viaggiare.

Il modello iX xDrive60 è stato potenziato con una nuova autonomia che fa impallidire quella dei suoi predecessori. Con una stima di 585 km secondo l’EPA, la distanza tra un punto di ricarica e l’altro è notevolmente aumentata, con un miglioramento del 7% rispetto al passato. Ora, se vi sembra che 585 km siano pochi, sappiate che è uno dei veicoli elettrici più longevi della sua categoria. E con i cerchi Aero da 20 pollici e i pneumatici estivi, può affrontare il viaggio con stile e senza compromessi.

Non è solo l’autonomia ad essere migliorata. BMW ha messo mano al gruppo propulsore, portando la potenza della xDrive60 a 536 cavalli e 800 Nm di coppia. Adesso, il SUV offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi e nonostante tutte queste prestazioni da brivido, il tempo di ricarica è rimasto invariato, il che è sempre un’ottima notizia. Parlando di ricarica, con la rapida corrente continua (DC) a 195 kW (o 175 kW per il modello xDrive45), la iX guadagna circa 160 km di autonomia in soli 12 minuti. Per chi preferisce ricaricare a casa, basta una sola notte di ricarica domestica per ritrovare circa la stessa autonomia.

Non dimentichiamoci poi delle novità per l’allestimento M70, che ora ha un’autonomia di 487 km, grazie all’adozione di semiconduttori in carburo di silicio (SiC) negli inverter, una piccola evoluzione che fa la differenza. Per i più tecnici, questo è il primo utilizzo del SiC nei veicoli elettrici BMW, e ci dà un assaggio di cosa ci aspetta nel futuro della mobilità elettrica ad alta efficienza.

La BMW iX 2026 rimane quindi fedele alla sua identità, ma con prestazioni più brillanti, un po’ più di autonomia e un prezzo che (si spera) non farà piangere come il modello precedente, con un prezzo stimato intorno agli 80 mila euro. Certo, l’infrastruttura di ricarica non è ancora quella che speravamo, ma BMW fa un altro passo avanti per l’elettrico, ma con il piede ancora ben piantato nella realtà.