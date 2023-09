BMW iX1: motore, autonomia e prezzo della nuova versione base

La gamma della BMW iX1 si rinnova con il debutto della nuova versione eDrive20. Si tratta di una nuova versione “base” per il SUV elettrico della casa bavarese che, quindi, diventa ancora più accessibile per tutti i potenziali clienti alla ricerca di un modello con queste caratteristiche. Il taglio al prezzo di listino si traduce in una serie di compromessi ma la BMW iX1 eDrive20 resta una versione molto interessante. Vediamone le caratteristiche.

BMW iX1 eDrive20: motore, autonomia e prezzi

La nuova BMW iX1 eDrive20 è la nuova proposta entry level della gamma del SUV elettrico. Alla base di questa variante c’è un motore elettrico da 204 CV e 247 Nm, abbinato all’asse anteriore e in grado di garantire uno 0-100 km/h completato in 8,6 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Rispetto alla versione xDrive30, quindi, si rinuncia alla configurazione dual motor.

Da notare che non cambia la batteria: anche la versione eDrive20 integra un pacco batterie da 64,7 kWh. Nel ciclo WLTP, questa configurazione è in grado di garantire un’autonomia compresa tra 430 e 475 chilometri (il dato sull’autonomia è provvisorio). La potenza massima di ricarica, in corrente continua, è pari a 130 kW.

La nuova versione della BMW iX1 riprende buona parte degli elementi già visti sul SUV elettrico di BMW. Il focus, quindi, è il contenimento dei costi, con l’obiettivo di rendere il SUV più accessibile per la clientela, con un effetto positivo sulle vendite nel lungo periodo.

Al momento, BMW non ha ufficializzato i prezzi della nuova BMW iX1 eDrive20 per l’Italia. Il modello sarà in vendita in Germania con un prezzo di listino di 47.900 euro. Per il mercato italiano, quindi, bisogna aspettarsi un prezzo d’accesso leggermente più alto ma comunque inferiore alla soglia dei 50.000 euro. Ricordiamo che la xDrive30 è disponibile in Italia a partire da 58.400 euro.

