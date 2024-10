MINI, le anteprime della nuova “era elettrica” che vedremo a Parigi

Il Salone di Parigi di quest’anno vedrà MINI svelare in anteprima mondiale due modelli John Cooper Works completamente elettrici, accompagnati da tutta la sua gamma di veicoli a zero emissioni. Tra i protagonisti dell’evento, oltre alle sportive del marchio, spiccano la MINI Cooper SE, la MINI Aceman SE e la MINI Countryman SE ALL4, tutte improntate alle prestazioni, alla sostenibilità e al contempo al piacere di guida.

MINI, da tempo, sta lavorando a rivoluzionare il futuro della sua tradizione automobilistica, proponendo due nuove versioni elettriche dei modelli John Cooper Works. Per non deludere gli appassionati del marchio, la casa vuole annunciare e portare su strada l’adrenalina della pista come solo MINI sa garantire. Le nuove auto proposte sono pensate per ottimizzare il consumo energetico senza rinunciare allo spirito sportivo della casa automobilistica.

Le nuove John Cooper Works elettriche offriranno un’esperienza di guida divertente e coinvolgente, mantenendo la consueta agilità dei modelli MINI e puntando a conquistare sia gli amanti della velocità che gli appassionati di veicoli a zero emissioni. Accanto alle sportive, dunque, MINI metterà in vetrina la sua gamma completa di veicoli elettrici.

La Cooper SE continua a distinguersi per il suo inconfondibile design minimalista. Con un consumo energetico tra i 14,7 e i 14,1 kWh per 100 km e un’autonomia che può toccare i 402 km secondo il ciclo WLTP, rappresenta un importante anello di congiunzione tra modernità e tradizione. La Aceman SE, crossover compatto che offre spazio per cinque persone, si colloca tra la Cooper e la Countryman, garantendo praticità e un’autonomia compresa tra 382 e 405 km. Chiude la gamma, appunto, la Countryman SE ALL4, dotata di trazione integrale e un’autonomia che raggiunge i 432 km. Il SUV è pensato per affrontare ogni tipo di terreno, grazie alla sua notevole robustezza.

Con le nuove proposte elettriche, MINI mira a consolidare la sua presenza nel mercato delle vetture a emissioni zero, offrendo un mix perfetto tra tecnologia avanzata, prestazioni straordinarie e uno stile inconfondibile. Come ogni modello che si rispetti del marchio, non vediamo l’ora di ammirare gli allestimenti sportivi John Cooper Works per i suoi modelli Cooper SE, Aceman SE e Countryman SE ALL4.