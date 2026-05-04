BMW M3, la versione elettrica da 1.000 CV vicina al prezzo della termica

La BMW M3 elettrica arriva, e non lo fa con troppa delicatezza. Anzi. Non per i puristi, non per il mercato, non per la storia che si porta dietro. La divisione M ha deciso che il futuro passa anche dalla spina, e lo fa senza cancellare il passato, probabilmente anche sul fronte dei prezzi.

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Il progetto è concreto. La prima M3 a zero emissioni nascerà sulla base della nuova BMW i3, sfruttando l’architettura Neue Klasse, la piattaforma elettrica di nuova generazione che Monaco ha costruito per non inseguire gli altri ma per dettare il ritmo.

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Quattro motori elettrici, uno per ruota, con una potenza complessiva che si avvicina ai 1.000 CV. Non è un numero buttato lì per fare scena, è una soluzione tecnica pensata per gestire trazione e comportamento dinamico con una precisione che nessun differenziale meccanico potrà mai replicare.

Eppure BMW M sa che i numeri, da soli, non bastano a convincere chi ha ancora nelle orecchie il canto di un sei cilindri in linea che sale di giri. Sylvia Neubauer, responsabile vendite della divisione, ha dichiarato ad Autocar che il nuovo modello dovrà mantenere guidabilità, controllo e quella connessione tra auto, strada e conducente che ha reso la M3 quello che è. Parole giuste, che vanno però trasformate in sensazioni reali. Per gli scettici più duri, la risposta sarà il test drive. Il prezzo, secondo indiscrezioni, sarebbe anche in linea con la versione termica. Un elemento (decisamente) non da poco.

La mossa più intelligente, però, è un’altra. La M3 a benzina non sparisce. Resterà in gamma sulla piattaforma CLAR, con uno stile aggiornato in chiave Neue Klasse, a fare compagnia alla versione elettrica. Due interpretazioni dello stesso DNA sportivo, due risposte diverse alla stessa domanda su cosa debba essere una M3 nel 2027. BMW non sceglie, lascia scegliere. Una strategia che sa di diplomazia.

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Il nome definitivo della versione elettrica non è ancora stato confermato. L’aspetto nemmeno, almeno ufficialmente: le immagini che circolano sono render online, non foto di prototipi. Ma la direzione è tracciata.