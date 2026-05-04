BMW X6 e iX6 si rinnovano, ma i tedeschi devono fare i conti con il portafoglio

BMW ha fiutato un’opportunità molto interessante. Mentre i concorrenti abbandonano il segmento delle “limousine di lusso”, la casa bavarese vede spazio libero e accelera. Il piano è consolidare la presenza in alto di gamma, sfoltire la gamma americana, con l’addio a iX e i4 negli States, e puntare tutto sui modelli Neue Klasse, quelli già presentati e quelli in arrivo.

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Tra questi ultimi, la iX5 è già realtà da avvistamento. I fotografi paparazzi l’hanno intercettata al Nürburgring insieme alla nuova X5, e la dotazione tecnica prevista copre praticamente tutto: mild-hybrid, plug-in, full electric e persino celle a combustibile a idrogeno. Una gamma così larga da sembrare quasi una risposta preventiva a qualsiasi domanda il mercato possa fare nei prossimi dieci anni.

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Ma la partita non si chiude lì, perché le voci di corridoio insistono su un secondo capitolo. C’è la BMW iX6 in salsa Neue Klasse, attesa per il 2028 o il 2029. Il SUV coupé con il tetto che scende come vuole la moda, destinato a seguire le orme di iX3 e iX5 nella nuova famiglia stilistica bavarese. Griglia a doppio rene verticale, elementi LED integrati, quell’aria di famiglia che BMW sta costruendo con metodo su tutta la gamma.

Il punto, se vogliamo, critico, arriva quando si parla di soldi. Secondo alcune fonti, BMW non intende investire cifre importanti sulla prossima X6, il che si traduce in una scelta tecnica precisa: la versione termica e ibrida si baserà sull’architettura CLAR rinnovata, la stessa della X5, mentre la iX6 elettrica non adotterà la piattaforma Neue Klasse nella sua forma integrale, ma una versione modificata della CLAR con adattamenti per la propulsione a zero emissioni.

Una distinzione che conta. La iX5 e la iX3 nascono su architettura elettrica nativa, la iX6, stando a queste indiscrezioni, farebbe un passo indietro rispetto alle sorelle. O forse un passo di lato, verso un compromesso economico.

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L’interno, nel frattempo, dovrebbe competere con Serie 7 e i7, con il sistema Panoramic Vision e il terzo schermo dedicato al passeggero anteriore. Tutto il lusso che ci si aspetta, con qualche domanda ancora aperta.