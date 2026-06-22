BMW M4 elettrica, questa ipotesi non è così distante dalla realtà

La BMW M Concept Neue Klasse è diventata la materia prima preferita dei render artist di tutto il web, e non è difficile capire perché. Lo studio pubblicato sui social anticipa le intenzioni della Casa di Monaco sul fronte della divisione M in elettrico. Ogni dettaglio di quella carrozzeria recentemente presentata si presta a essere declinato in qualcosa di diverso.

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L’ultimo esempio arriva da sugardesign_1, che su Instagram ha pubblicato un progetto CGI ispirato proprio al concept: una coupé a due porte battezzata, ufficiosa ma con una certa logica, BMW iM4, anche se la denominazione i4 M resta ugualmente in campo.

Il punto di partenza è, quindi, la M Concept Neue Klasse vista di recente, ma la lettura è quella di una coupé compatta premium: linea del tetto più corta e incurvata verso il posteriore, portiere anteriori più lunghe, pannelli e finestrini posteriori ridisegnati, passo leggermente accorciato. Frontale e coda, invece, vengono ripresi praticamente senza modifiche dallo studio originale. Il risultato è convincente, tanto che qualcuno nei commenti ha sollevato una somiglianza con una futura BMW i2 M o iM2.

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Se BMW sta portando la M3 verso l’elettrico, cosa le impedisce di fare lo stesso con la M4? Per ora nessuna conferma ufficiale, ma la logica suggerisce che la risposta non sia poi così complicata.

Sul fronte tecnico, quel che si ipotizza è che l’iM4 condividerebbe con la futura M3 elettrica il sistema a quattro motori eDrive e l’architettura a 800 Volt. Potenza e coppia non sono ancora state rivelate, ma le indiscrezioni sulla M3 elettrica parlano di una forchetta compresa tra 700 e 1.000 CV. Se il dato superiore si confermasse, non si parlerebbe più di berlina sportiva in senso classico, ma di qualcosa che si avvicina pericolosamente al territorio delle supercar travestite da berline premium. Un salto che cambierebbe la natura stessa del segmento.

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La futura M3 elettrica, che potrebbe chiamarsi i3 M o iM3, utilizzerà una piattaforma diversa rispetto alla variante a combustione interna di nuova generazione, pur condividendone il linguaggio formale Neue Klasse. È prevista anche una versione Touring, alternativa silenziosa alla M3 Touring tradizionale.

Monaco di Baviera sta costruendo pezzo per pezzo un ecosistema M elettrico che, tra berlina, station wagon e ora potenzialmente coupé, comincia ad assomigliare a una gamma vera.