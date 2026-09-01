BMW, la Serie 4 sembra in fin di vita: arriva la i4 Cabrio

La famiglia elettrica di Monaco si allarga ancora, e questa volta lo fa “scoprendosi”. La nuova BMW i4 Cabrio è ormai in arrivo, e i primi avvistamenti non lasciano spazio a molti dubbi: capote in tela, frontale accorciato, e silenzio assordante al posto del motore termico.

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BMW ha appena lanciato la nuova i3, berlina elettrica erede della Serie 3, e ora sta costruendo attorno a lei un’intera gamma. L’attuale i4 continuerà per un po’ ad affiancarsele come alternativa, ma il salto di prodotto arriva con la versione aperta. BMW potrebbe chiamiarla i4 Cabrio e la logica, stavolta, sembra destinata a prevalere. Nelle immagini i render di AutoWeek.

Le foto dei paparazzi raccontano un’auto riconoscibile ma non identica alla Serie 4 Cabrio termica. Il muso è quello della i3, leggermente più corto rispetto alla versione a benzina, il che sposta le proporzioni verso il posteriore: sbalzo più pronunciato, linea dei finestrini che sale decisa verso il cofano del bagagliaio. È la conseguenza di un tetto in tela che deve sparire completamente sotto il portellone. La scelta della capote morbida è una buona notizia: un tetto rigido avrebbe appesantito ulteriormente la coda e aggiunto chili inutili.

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La potenza non sarà certo il problema. BMW dovrebbe trasferire sulla i4 Cabrio gli stessi propulsori della i3, il che significa aspettarsi almeno la variante 50 xDrive con 469 CV e 645 Nm di coppia. Nella berlina, questa configurazione si abbina a una batteria da 108,7 kWh capace di 912 km di autonomia WLTP.

La decappottabile sarà inevitabilmente più pesante e aerodinamicamente meno efficiente, quindi qualcosa si perderà per strada. Con la ricarica rapida da 400 kW, la sosta sarà comunque breve. Per chi vuole scendere di tono senza rinunciare all’elettrico, è prevista anche una variante a trazione posteriore da 320 CV.

La presentazione non è attesa prima del 2027. Niente Gran Coupé all’orizzonte per ora, nessuna conferma ufficiale sulle varianti, e neppure chiarezza sul futuro della Serie 4 diesel.

Una cabriolet elettrica da quasi 500 CV. Il mercato delle scoperte stava diventando un deserto, e Monaco porta l’acqua.