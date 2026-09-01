BMW brevetta il saltellamento per ottenere derapate automatiche

BMW ha brevettato il saltellamento dell’asse posteriore. Chiunque abbia passato un weekend a mettere a punto un’auto da pista conosce la regola: quel rimbalzo incontrollato dell’asse posteriore durante le partenze violente è un difetto, non una funzione. Quindi, si corregge, si ammortizza o si cancella, normalmente.

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Il brevetto depositato dalla casa di Monaco descrive un sistema di sospensioni adattive che genera deliberatamente uno spostamento impulsivo della massa non sospesa, ruote, mozzi, componenti dell’assale, verso l’alto.

Si ottiene quindi un alleggerimento momentaneo del carico sull’asse posteriore. Così, i pneumatici perdono grip in modo controllato, lo slittamento diventa inevitabile. La deriva si avvia da sola, con un gesto che il sistema gestisce al posto del pilota.

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Il meccanismo è descritto nel brevetto come “spostamento impulsivo della massa non sospesa in direzione approssimativamente verticale verso l’alto, in modo da ridurre temporaneamente il carico sull’asse posteriore”. Il piccolo rimbalzo programmato fa perdere trazione esattamente quando serve.

Eseguire un’entrata in derapata pulita richiede di gestire simultaneamente acceleratore, sterzo, trasferimento di carico e persino frizione o freno a mano. Sono movimenti che si costruiscono con ore di pratica, non si improvvisano. Il sistema BMW comprime tutta quella sequenza in un impulso unico, gestito elettronicamente, permettendo l’ingresso in derapata “con coppia molto ridotta”.

Il documento menziona anche una possibile applicazione all’asse anteriore, per facilitare le derapate in retromarcia. Una tecnica che vive stabilmente nell’area del “preferisco guardarlo su YouTube”. Che arrivi in produzione è un’altra storia.

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Quel che colpisce non è il sistema in sé, ma quello che rappresenta. Cinquant’anni di messa a punto sportiva hanno avuto come obiettivo dichiarato l’eliminazione del saltellamento dell’asse. BMW ha scritto quaranta pagine per spiegare perché fosse un obiettivo sbagliato. Anche se questa tecnologia non dovesse mai uscire da un garage di Monaco, il brevetto rimane una presa di posizione.