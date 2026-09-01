BMW prepara il suo prossimo SUV elettrico ad alte prestazioni: i dettagli

BMW sta collaudando al Nürburgring una versione ad alte prestazioni della nuova X5 elettrica, riconoscibile per le modifiche applicate alla carrozzeria e all’impianto frenante. Il prototipo viene già indicato da diverse fonti come la futura iX5 M, ma il costruttore non ha ancora confermato alcun dettaglio in merito. Le indiscrezioni però collocano il possibile debutto nel 2028.
BMW iX5 M: quattro motori e fino a 900 CV secondo le indiscrezioni
La vettura fotografata durante i test si distingue dalla iX5 per un frontale più elaborato, nel quale la calandra chiusa assume una forma più pronunciata e lascia spazio a prese d’aria inferiori maggiorate. L’impostazione più sportiva del prototipo emerge anche dall’impianto frenante, che utilizza dischi di grandi dimensioni abbinati alle pinze blu tipiche delle versioni BMW M, sebbene il camuffamento nasconda ancora buona parte delle modifiche estetiche.
Secondo le ricostruzioni pubblicate da BMWBlog, il sistema di propulsione utilizzerebbe quattro motori, con due unità per ciascun asse. Una soluzione di questo tipo permetterebbe al software di regolare con maggiore precisione la coppia destinata a ogni ruota, intervenendo sul comportamento della vettura senza dipendere esclusivamente da differenziali meccanici. Secondo le indiscrezioni più attendibili, la potenza dovrebbe essere compresa tra 800 e 900 CV, lasciando per ora senza conferme le stime vicine ai 1.000 CV.
La base tecnica disponibile offre già numeri molto elevati. La iX5 60 xDrive presentata ufficialmente dispone di due motori e sviluppa 578 CV, alimentati da una batteria con 141 kWh netti nella configurazione europea. BMW indica un’autonomia massima di 845 km e una potenza di ricarica fino a 460 kW, che consente di passare dal 10 all’80 per cento in 22 minuti nelle condizioni ideali.
La versione M potrebbe conservare la batteria da 141 kWh della iX5 xDrive60, ma i due motori aggiuntivi e la taratura più sportiva aumenteranno i consumi, riducendo l’autonomia rispetto agli 845 km dichiarati per la versione standard.
L’arrivo di una X5 M elettrica non comporterebbe necessariamente l’uscita di scena del V8. BMW ha già confermato una variante M Performance della nuova X5 con motore a otto cilindri, lasciando aperta la possibilità di proporre soluzioni differenti nella parte alta della gamma.
La futura BMW dovrà confrontarsi soprattutto con la Porsche Cayenne Turbo Electric, capace di sviluppare 1.156 CV in overboost e di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi.