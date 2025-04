BMW Serie 5, per il restyling del 2027 un’estetica rivoluzionata e motori fino a 800 CV

Nel 2027, BMW darà nuova linfa alla Serie 5 e alla sua gemella elettrica, la i5, con un aggiornamento stilistico e tecnologico che proietterà la berlina business verso un futuro ancora più competitivo.

La Casa tedesca vuole andare dritta al suo obiettivo, ovvero fronteggiare le nuove generazioni di rivali importanti e imponenti sul mercato europeo come Audi A6, Mercedes Classe E e la sua controparte elettrica EQE (questa però via via in fase di “allontanamento” da un futuro rinnovo).

La trasformazione più evidente della BMW sarà nel design del frontale, dove farà il suo debutto una nuova “mascherina orizzontale”, ispirata all’impronta stilistica della Serie 7 ma reinterpretata in chiave più sportiva e contemporanea. La calandra a doppio rene, da sempre emblema del marchio bavarese, verrà rivisitata con proporzioni più distese e una presenza visiva più marcata, preannunciando il linguaggio estetico delle prossime generazioni di modelli, inclusa la futura Serie 3 e SUV come la BMW X3.

All’interno dell’abitacolo, la BMW Serie 5 aggiornata per il 2027 abbraccerà un ambiente digitale rinnovato grazie all’introduzione del sistema “Panoramic Vision”: una sottile fascia interattiva posizionata lungo la base del parabrezza, progettata per offrire una visuale intuitiva e immersiva, combinando estetica, tecnologia e funzionalità. Il risultato è un’esperienza a bordo sofisticata, all’insegna del comfort e della connettività avanzata.

Sul fronte delle prestazioni, la gamma sarà probabilmente più potente e diversificata che mai. Le motorizzazioni a combustione interna partiranno da 197 CV, mentre il vertice sarà rappresentato dalla (solita) BMW M5 con i suoi possenti 727 CV, e secondo alcune anticipazioni, potrebbe superare addirittura gli 800 CV, avvicinandosi alle hyperberline del calibro della Mercedes-AMG E 63 S.

La linea elettrica BMW i5 comprenderà quasi certamente varianti come la eDrive 40 da 340 CV, xDrive 40 da 394 CV e la performante i5 M60 da 601 CV, offrendo un’alternativa a zero emissioni senza rinunciare al tipico carattere della casa tedesca.