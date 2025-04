Il motore BMW sulla Toyota Supra “finale” fa sperare anche in una roadster tedesca

La Toyota Supra di ultima generazione non sarebbe mai nata senza il decisivo apporto di BMW, e questo sodalizio si è protratto fino alla conclusione del ciclo vitale della sportiva giapponese. Lanciata lo scorso novembre, la A90 Final Edition rappresenta l’apice dell’evoluzione della coupé, ed è il risultato di un’intensa sinergia tra ingegneri di più aziende, non solo Toyota e BMW.

Secondo fonti vicine al progetto, nella messa a punto della versione più estrema della Supra sono entrati in gioco anche altri due importanti attori. ALPINA, celebre per le sue elaborazioni di alta gamma su base BMW, avrebbe lavorato alla regolazione degli assali, mentre la società di ingegneria Holzer avrebbe collaborato allo sviluppo tecnico della Supra “definitiva”.

La produzione è stata limitata a 300 unità, divise equamente tra Europa e Giappone, rendendo questa Supra un vero pezzo da collezione. Come per la Supra standard, anche la Final Edition è assemblata nello stabilimento di Magna Steyr a Graz, in Austria, un polo produttivo d’eccellenza per vetture sportive e premium. Ma c’è un mistero ancora da chiarire: chi ha sviluppato il potente motore B58 in questa configurazione unica?

La A90 Final Edition monta infatti la variante più performante del sei cilindri in linea BMW da 3,0 litri, capace di sprigionare 429 CV e 570 Nm di coppia. Una potenza superiore a qualsiasi modello attualmente presente nella gamma BMW, compresa la Z4. Questo lascia ipotizzare futuri sviluppi interessanti, come una possibile BMW Serie 3 M350 da 417 CV, secondo indiscrezioni già circolate. Un upgrade significativo rispetto all’attuale M340i, soprattutto in Europa, dove la differenza di potenza sarebbe di quasi 50 CV.

Nel frattempo, sia la BMW Z4 che la Toyota Supra si avviano al termine della produzione entro il prossimo anno. Toyota ha lasciato intendere l’intenzione di sviluppare una nuova generazione della Supra, probabilmente senza l’appoggio di BMW. Diversa la situazione per BMW, che sembra intenzionata a interrompere lo sviluppo di roadster, compresa la Serie 8 Cabrio e, forse, anche la Serie 4 Cabrio. Non è però escluso che nella futura gamma Neue Klasse possa trovare spazio una convertibile elettrica, simbolo di un’evoluzione sportiva e sostenibile.