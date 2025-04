BMW M e la supercar che non c’è: tutta la verità sui piani futuri

Negli ultimi giorni, diversi articoli hanno acceso l’entusiasmo degli appassionati, insinuando che una nuova supercar targata BMW M sia già in fase di sviluppo. Il tutto è nato da un’intervista con Sylvia Neubauer, Vicepresidente Clienti, Brand e Vendite di BMW M, che ha offerto qualche interessante anticipazione sui progetti futuri della divisione sportiva di Monaco.

È bene frenare l’entusiasmo: nonostante il futuro di BMW M sia ricco di novità, una supercar vera e propria non è ancora nei piani ufficiali. Nel dettaglio, Neubauer ha dichiarato: “La strategia di BMW prevede il lancio di piccole serie dedicate ai mercati. Quest’anno presenteremo qualcosa di speciale a Villa d’Este, e in futuro proporremo altre edizioni limitate con il badge ‘M'”. Ha poi aggiunto che le cosiddette “auto da sogno” hanno un impatto estremamente positivo sull’immagine del marchio, anche per chi non può permettersele, contribuendo a rafforzare la percezione del brand.

Quando le è stato chiesto esplicitamente di una “dream car”, Neubauer ha risposto: “Potete fidarvi di noi: lavoriamo internamente per trasformare questi sogni in realtà. BMW M è un’azienda dove le idee possono prendere forma, basta attendere il momento opportuno”. Alcuni media hanno interpretato queste parole come una conferma implicita dell’arrivo imminente di una supercar, ma secondo le fonti interne non esiste attualmente alcun progetto concreto.

In passato, BMW aveva quasi finalizzato uno studio per una hypercar da oltre 1.300 cavalli, ma il progetto è stato cancellato a causa dei cambiamenti di mercato, in particolare nella nicchia delle hypercar elettriche ultra-costose. Ad oggi, né BMW AG né BMW M stanno sviluppando una supercar. Nonostante il desiderio di realizzare un’auto iconica sia vivo all’interno della divisione, nessun progetto ha ancora superato le necessarie valutazioni aziendali.

Con ogni probabilità, ciò a cui Neubauer alludeva è il proseguimento delle edizioni speciali come la serie CS e CSL, basate su piattaforme esistenti come M2, M3, M4, M5 e M8, sfruttando la flessibilità della piattaforma CLAR. Insomma, mentre l’idea di una supercar BMW M resta affascinante, per il momento si tratta ancora di pura speculazione.