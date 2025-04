BMW sfida l’era dell’autonomia, il piacere di guida non è negoziabile

Nel contesto attuale dell’automotive, sempre più orientato verso la guida autonoma e la digitalizzazione della mobilità, BMW riafferma con decisione la propria identità sportiva e coinvolgente. Mentre la concorrenza punta fortemente su sistemi automatizzati sempre più avanzati, la casa tedesca rimette il piacere della guida al centro della scena, come dimostrato con il debutto del prototipo Vision Driving Experience durante il Salone dell’Auto di Shanghai.

Il concept futuristico BMW rappresenta un laboratorio mobile per testare le nuove dinamiche di guida elettriche, incarnando perfettamente la filosofia della Casa: tecnologia al servizio del coinvolgimento del conducente. Per il brand di Monaco, la guida non deve essere sacrificata sull’altare della comodità: deve rimanere un’opzione desiderabile, persino emozionante.

Bernd Korber, responsabile della divisione prodotto, ha ribadito in un’intervista che l’esperienza di guida attiva crescerà parallelamente alla guida autonoma. La sua visione è chiara. Quando il conducente sceglierà di prendere il volante, lo farà per passione, non per obbligo. E sarà allora che la qualità della dinamica del veicolo diventerà ancora più centrale.

Il Vision Driving Experience, evoluzione del concept Vision Neue Klasse, è stato progettato con quattro motori elettrici capaci di generare una coppia combinata di 18.000 Nm e una deportanza fino a 1.200 kg, prestazioni da capogiro pensate per spingere i limiti dell’ingegneria. Durante una dimostrazione, l’auto ha affrontato una rampa con pendenza di 55 gradi, sottolineando la sua vocazione estrema.

In contrasto con grandi e importanti marchi come Volkswagen, Mercedes e Tesla, impegnati a lavorare e sviluppare sempre di più i sistemi di guida automatica avanzata, BMW rivendica un approccio emozionale e selettivo, rivolgendosi a chi non cerca solo trasporto, ma esperienza pura. Il debutto del nuovo centro nevralgico “Heart of Joy”, previsto sulla prossima iX3 al Salone di Monaco, sarà l’ennesima conferma che per BMW il futuro è sì elettrico, ma non privo di adrenalina.