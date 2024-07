BMW, richiamati circa 390mila veicoli per problemi agli airbag

Problemi decisamente importanti per BMW. La storica casa automobilistica tedesca ha annunciato un massiccio richiamo che coinvolge oltre 390.000 veicoli. Il maxi richiamo arriva a causa di un serio problema con i dispositivi che attivano a gonfiano gli airbag Takata, proprio loro, i protagonisti di altri e numerosi problemi per Stellantis.

Questi airbag potrebbero esplodere causando gravi lesioni o addirittura la morte degli occupanti. Non è proprio una questione trascurabile quella che sta coinvolgendo un grosso lotto di BMW per quanto riguarda il Nord America. Gli esemplari interessati dal richiamo si troverebbero tutti negli Stati Uniti. Principalmente ci si rieferisce ad alcuni modelli della Serie 3 prodotti dal 2006 al 2012, inclusi berline, station wagon sportive e varianti diesel.

Il richiamo arriva dopo l’esposizione di alcune preoccupazioni riguardo alla sostituzione di volanti originali con volanti sportivi o M Sport dotati di dispositivi Takata difettosi. Un’esplosione di questi gonfiatori potrebbe proiettare addirittura frammenti metallici affilati all’interno dell’abitacolo, costituendo un gravissimo pericolo per conducenti e passeggeri.

Fino ad ora, BMW non ha riportato incidenti o feriti negli Stati Uniti legati a causa di questo difetto. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha evidenziato la serietà del richiamo, esortando i proprietari dei veicoli coinvolti ad agire rapidamente appena possibile. I proprietari saranno avvisati per posta a partire dal 23 agosto e i concessionari BMW ispezioneranno e sostituiranno gratuitamente i moduli degli airbag difettosi.

Il richiamo riguarda, nel dettaglio: BMW Serie 3 Berlina serie 2006-2011 (324i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi); BMW Serie 3 Wagon serie 2006-2012 (325xi, 328i, 328xi); BMW Serie 3 Berlina (335d) serie 2009-2011.

Lo sappiamo, il problema è parte di una più ampia questione riguardante gli airbag Takata, che hanno portato a numerosi richiami da parte di vari produttori automobilistici. Un altro problema riscontrato era stato negli socrsi mesi la possibilità di rottura dovuta all’esposizione prolungata a temperature elevate e umidità. La NHTSA ha coordinato questi richiami per garantire la sicurezza dei proprietari di veicoli. In queste situazioni si rivela essenziale che i proprietari verifichino se il loro veicolo è interessato dal richiamo per tutelarsi al più presto.