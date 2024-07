Nuova BMW X3: svelati allestimenti e prezzi per il mercato italiano

Poche settimane fa BMW aveva annunciato la nuova generazione di X3, che arriverà in diversi mercati europei, tra cui quello italiano, soltanto in versioni elettrificate. Dopo aver pubblicato le prime specifiche tecniche, ora la casa automobilistica tedesca ha svelato gli allestimenti e i prezzi per il mercato italiano. Le consegne inizieranno a partire dal quarto trimestre del 2024.

Nuova BMW X3: svelati i prezzi della nuova generazione

La nuova generazione di BMW X3 misura 4,75 metri di lunghezza, 1,93 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza, con un passo di 2,86 metri. A disposizione ci sono una tinta unita e otto metallizzate, tra cui la nuova colorazione Dune Grey. Inoltre, per un look ancora più aggressiva, sono disponibili i pacchetti M Sport e M Sport Pro. Gli interni sono caratterizzati da uno stile minimalista con la presenza di pochi comandi fisici. L’abitacolo presenta uno schermo da 12,3 pollici per la strumentazione digitale e 14,9 pollici per il sistema infotainment.

La gamma motori della BMW X3 è interamente elettrificata, con tutti i modelli che condividono la trazione integrale xDrive e il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Le opzioni disponibili comprendono quattro varianti. La X3 20 xDrive monta un motore benzina 4 cilindri da 2.0 litri che eroga 140 kW (190 CV) di potenza e 310 Nm di coppia, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi e una velocità massima di 215 km/h. Per prestazioni superiori, la X3 M50 xDrive offre un propulsore benzina 6 cilindri da 3.0 litri capace di 280 kW (381 CV) e 540 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h.

La versione diesel, X3 20d xDrive, utilizza un 4 cilindri da 2.0 litri che sviluppa 145 kW (197 CV) e 400 Nm di coppia, accelerando da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e raggiungendo i 215 km/h. Infine, la X3 30e xDrive rappresenta l’opzione ibrida plug-in, combinando un motore benzina 4 cilindri da 2.0 litri da 140 kW (190 CV) con un’unità elettrica da 135 kW (184 CV), per una potenza di sistema di 220 kW (299 CV) e 450 Nm di coppia. Questa versione accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, raggiunge i 215 km/h e offre un’autonomia in modalità elettrica di 81-90 km grazie a una batteria con capacità netta di 19,7 kWh.

Per quanto riguarda i prezzi, il SUV tedesco parte da 65.900 euro, fino ad arrivare a 89.900 euro per la versione top di gamma. La casa automobilistica, con l’arrivo della nuova generazione di X3, ha annunciato che manderà in pensione la X4, diventata “inutile” in una gamma già molto completa.