Honda realizzerà le sue elettriche insieme a ibridi e benzina negli States

Honda si sta preparando a produrre il suo primo veicolo elettrico presso il suo rinnovato hub dedicato alla gamma elettrificata in Ohio. Il debutto sarà segnato dalla produzione di una nuova Acura (la Honda nel commercio statunitense) elettrica, prevista per la fine del 2025. L’azienda ha precisato anche che l’hub non sarà riservato ai modelli elettrici. Honda non rinuncia ai suoi amati motori benzina e ibridi.

Modelli ibridi e benzina, infatti, resteranno sulla stessa linea di assemblaggio. Sono passati quasi due anni dall’annuncio dell’investimento di 700 milioni di dollari da parte di Honda per trasformare tre dei suoi impianti in Ohio e prepararli alla produzione di veicoli elettrici. Rinunciare a ibride e benzina, però, sembra ancora troppo.

Il Marysville Auto Plant (MAP) in Ohio sarà il fulcro di questo nuovo polo di produzione di auto elettriche Honda, si prevede l’avvio della produzione tra poco più di un anno. Honda, “correggendo” leggermente il tiro, ha recentemente aggiornato i suoi piani, dichiarando che gli impianti in Ohio produrranno modelli elettrici, a benzina e ibridi in parallelo.

Questa decisione segna una svolta nel processo produttivo globale dell’azienda, che punta a unire diverse tecnologie di motorizzazione su un’unica linea. Mike Fischer, ingegnere capo esecutivo di Honda, ha sottolineato che l’obiettivo dell’EV Hub in Ohio non è solo produrre veicoli elettrici, ma anche gettare le basi per l’espansione della produzione di auto elettriche Honda in tutto il Nord America e a livello globale.

Il primo modello elettrico che uscirà dallo stabilimento di Marysville sarà una nuova Acura, ispirata al concept “Performance EV” presentato di recente. La produzione inizierà verso la fine del 2025. Per supportare la produzione, lo stabilimento di Marysville sta integrando nuove linee per l’assemblaggio dell’Intelligent Power Unit (IPU), che includerà le batterie dei veicoli elettrici di nuova generazione. Le batterie saranno fornite dalla joint venture tra Honda e LG Energy Solution, che sta costruendo un nuovo impianto di produzione di batterie. La fabbrica, con un investimento complessivo di 4,4 miliardi di dollari, dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2024 con una capacità annuale di 40 GWh.

Honda, ufficialmente e convintamente, continua a puntare sull’elettrificazione, mantenendo l’obiettivo di vendere solo veicoli elettrici o a celle a combustibile entro il 2040. Honda Prologue e Acura ZDX, costruiti sulla piattaforma Ultium di General Motors, stanno già riscuotendo un discreto successo successo, con la prima che ha raggiunto le 10.394 unità vendute.