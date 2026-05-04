Hyundai vuole una N per tutti, la sportiva elettrica accessibile

La divisione N di Hyundai ha un problema che non può più ignorare. Le sue elettriche ad alte prestazioni costano troppo per chiunque non stia cercando un modo per spendere sei cifre. E i numeri lo confermano senza margine di interpretazione.

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Dal debutto nel 2018 fino a marzo 2026, globalmente, il sotto-marchio sportivo ha diverse decine di migliaia di vendite. Di queste moltissime appartengono (prevedibilmente) alla coppia i20 N e i30 N, i modelli termici, quelli accessibili, quelli che la gente comprava davvero. La Ioniq 5 N, la prima N elettrica della storia, presentata nel 2023 e arrivata nelle concessionarie nel 2024, ha trovato poche migliaia di acquirenti. Stesso prezzo, (oltre 75mila euro), stessa storia per la Ioniq 6 N, appena atterrata nei saloni.

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Per capire dove si trova il problema, basta guardare la concorrenza. Tesla Model 3 Performance a meno di 60mila euro, Model Y Performance a meno di 65mila euro, così come anche i competitor BYD. Hyundai N, dunque, gioca in un’altra fascia, volente o nolente.

Da Hyundai dichiarano che rendere i veicoli elettrici N più accessibili è una priorità su cui il marchio lavora da tempo, anche se in silenzio. Una risposta che vale come conferma implicita che qualcosa esiste, anche se ancora senza nome definitivo.

Il candidato più probabile, almeno secondo le voci che circolano, è una versione sportiva della Ioniq 3, la compatta elettrica presentata di recente con un propulsore a trazione anteriore da 147 CV e 250 Nm. L’ipotesi tecnica più accreditata prevede un sistema a doppio motore mutuato dalla Kia EV4 GT, capace di 292 CV e 468 Nm, con una batteria da 81,4 kWh. La EV4 GT Hatch, con la stessa unità, dichiara lo 0-100 in 5,6 secondi.

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Il contesto rende la questione ancora più urgente. Hyundai i20 N e i30 N usciranno di scena il prossimo anno, lasciando un vuoto nella parte bassa della gamma N che nessuna Ioniq potrà colmare. La maggior parte del business N si concentra nella fascia più accessibile, e quel segmento, al momento, è scoperto.