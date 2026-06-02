BMW iX3: arriva una nuova versione più accessibile senza rinunciare all’autonomia

BMW amplia la gamma del nuovo iX3 Neue Klasse con una versione di accesso che porta il listino del SUV elettrico premium circa 8.000 euro al di sotto della variante 50 xDrive, dunque a 64.550 euro, senza compromettere in modo significativo i parametri di percorrenza che hanno caratterizzato il modello al debutto. La nuova BMW iX3 40 si rivolge a quella fascia di clientela che cerca un’elettrica di taglia grande con marchio premium ma non considera necessaria la batteria di massima capacità o la trazione integrale e, al tempo stesso, consente a BMW di rispondere alla concorrenza agguerrita con un posizionamento commerciale più aggressivo.

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BMW iX3 40: la nuova versione più accessibile con 637 km di autonomia WLTP

Sotto il pianale cambia l’architettura energetica e la configurazione della trazione, con la batteria che scende dai 108,7 kWh della 50 xDrive a 82,6 kWh e con l’erogazione affidata a un singolo motore elettrico da 320 CV in luogo del doppio propulsore della versione superiore. Nonostante il dimensionamento ridotto del pacco batterie, l’autonomia dichiarata resta su valori interessanti per il segmento, fermandosi a 637 km WLTP contro gli 800 km della 50 xDrive, dato sufficiente a coprire l’uso quotidiano e i viaggi di medio raggio senza una pianificazione particolarmente vincolante delle soste. La potenza di ricarica in corrente continua si mantiene elevata e arriva a 300 kW, condizione che consente di passare dal 10 all’80% in tempi contenuti quando si ha accesso a colonnine HPC compatibili.

Stando a quanto comunicato dalla casa automobilistica, la 50 xDrive verrà comunque superata in autonomia dalla futura BMW i3, prevista nelle prossime fasi della Neue Klasse e accreditata, secondo le indiscrezioni circolate finora, di una percorrenza che potrebbe raggiungere i 900 km WLTP.

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L’arrivo della BMW iX3 40 porta con sé anche un’estensione del programma di personalizzazione BMW Individual con dieci tinte aggiuntive. Completano la dotazione i nuovi cerchi aerodinamici da 21 pollici e l’allestimento interno bicolore Contemporary Agave, soluzione cromatica pensata per dare all’abitacolo un carattere meno convenzionale rispetto alle palette tradizionali del costruttore bavarese. Nel frattempo pochi giorni fa la casa automobilistica ha effettuato un richiamo di alcune unità a causa di un problema che potrebbe causare una scossa elettrica durante la ricarica.