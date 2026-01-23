Dopo un 2025 particolarmente intenso, BMW si prepara ad affrontare un 2026 altrettanto ricco di novità. Nei prossimi mesi sono infatti attesi aggiornamenti importanti per diversi modelli della gamma elettrica, a partire dal restyling della iX1 fino ad arrivare a quella che potrebbe rappresentare la novità più rilevante dell’anno: la futura i3. Nel frattempo, però, la casa automobilistica bavarese sta lavorando anche su un’evoluzione della iX3, che presto verrà proposta in una nuova variante a passo lungo. Una versione, però, destinata esclusivamente ad alcuni mercati extraeuropei.

Advertisement

La nuova BMW iX3 crescerà nelle dimensioni, arrivando a una lunghezza complessiva di 4,89 metri, ben 11 centimetri in più rispetto al modello attuale che si ferma a 4,78 metri. Un aumento tutt’altro che marginale, pensato per offrire maggiore spazio a bordo e una presenza su strada ancora più imponente. Secondo quanto riportato da diverse fonti, questa variante sarebbe stata sviluppata specificamente per il mercato cinese, dove le versioni a passo lungo incontrano tradizionalmente un grande successo.

Advertisement

Non a caso, BMW ha già confermato che questa declinazione non verrà commercializzata in Europa. La scelta è coerente con le preferenze dei clienti asiatici, da sempre più attratti da modelli con abitabilità posteriore più generosa. Il debutto ufficiale della nuova iX3 a passo lungo è atteso in occasione del Salone di Pechino, previsto per il prossimo aprile, mentre la commercializzazione partirà nella seconda metà dell’anno. La produzione avverrà principalmente in Cina, ma anche in altri stabilimenti asiatici come Indonesia, India, Thailandia e Malesia.

Nonostante la presentazione ufficiale debba ancora avvenire, alcune immagini dei prototipi impegnati nei test su strada hanno già permesso di farsi un’idea piuttosto chiara del modello. A livello estetico, le differenze rispetto alla versione standard sembrano limitate quasi esclusivamente alle dimensioni maggiorate. Il design resterà quindi sostanzialmente invariato, mentre sotto la carrozzeria BMW ha lavorato su telaio e componenti meccanici per garantire un miglior equilibrio tra comfort e stabilità di marcia.

Dal punto di vista tecnico, non sono previste variazioni sostanziali: l’autonomia dichiarata rimane di circa 900 chilometri secondo il ciclo CLTC, valore che corrisponde a poco più di 800 chilometri nel ciclo WLTP europeo.

Advertisement

Per chi sperava di vedere questa versione anche sulle nostre strade, la delusione sarà in parte compensata dalle prossime novità in arrivo. Nei mesi successivi, infatti, BMW presenterà il restyling della iX1, che adotterà il nuovo linguaggio stilistico Neue Klasse, oltre alla futura i3 e al SUV elettrico iX5. Un calendario fitto di lanci vedrà impegnato il marchio tedesco per tutto il 2026.