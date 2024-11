BMW, è realtà la mitica M3 GTR del videogioco ‘Need for Speed’

Chi ha dimenticato la serie di videogiochi Need for Speed deve certamente recuperare il celeberrimo titolo di corse clandestine su console. Intanto, vi aiutiamo noi a recuperare la memoria, anzi, ci pensa BMW. Parliamo di uno dei titoli più longevi e iconici nel panorama dei giochi automobilistici, con una storia che affonda le radici nel lontano 1994.

Uno dei titoli che è rimasto nel cuore di milioni di fan è Need for Speed: Most Wanted, uscito nel 2005. Questo gioco ha segnato una vera e propria rivoluzione, diventando rapidamente un punto di riferimento per tutti gli amanti dei giochi di corse. La protagonista indiscussa di quella versione è stata la leggendaria BMW M3 GTR, simbolo di velocità e personalizzazione, guidata attraverso diverse sfide avvincenti sempre, e comunque, in fuga dalla Polizia americana.

Nonostante siano passati ben 19 anni dal suo lancio, Need for Speed: Most Wanted rimane uno dei titoli più apprezzati della serie, con l’M3 GTR che continua a ispirare ancora oggi gli appassionati di tuning e di corse virtuali. Proprio in omaggio a quei fan, BMW ha deciso di realizzare una versione reale della M3 GTR, ispirata al modello iconico del videogioco.

La BMW M3 GTR “Need for Speed” si presenta come una replica perfetta dell’auto virtuale, con una carrozzeria argento impreziosita da strisce blu che percorrono tutta la superficie esterna, proprio come nel gioco. La parte posteriore è dominata da un grande spoiler, mentre gli scarichi laterali aggiungono un tocco di grinta e sportività.

Gli interni sono stati modificati per assomigliare a quelli di una vera vettura da corsa. Ci sono, quindi, sedili avvolgenti e un volante blu rivestito. Mentre la console centrale è minimalista e adornata con interruttori da corsa. L’intero abitacolo è stato rinforzato con una gabbia di sicurezza, come richiedono le auto da competizione.

Sotto il cofano, il cuore pulsante di questa M3 GTR è un motore V8 sviluppato per le competizioni ALMS GT, una versione stradale di quello in dotazione alla M3 GTR Strassen, un’altra storica edizione limitata BMW. Tale versione, prodotta in meno di 10 esemplari, rappresenta uno dei modelli più esclusivi di BMW, con un prezzo di vendita di 250.000 euro nel lontano 2001.