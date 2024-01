BMW i5 Touring M60 xDrive è in anticipo, presentazione imminente

Non c’è ancora una data ufficiale, ma possiamo ipotizzare che ormai la presentazione sia imminente. La BMW i5 Touring M60 xDrive sta per arrivare e probabilmente il debutto ufficiale arriverà tra qualche settimana. Intanto, diamo uno sguardo a quel che la nuova vettura dovrebbe offrire.

Il nuovo teaser

Tutto pronto per la nuova BMW i5 Touring elettrica. Nel nuovo video lanciato in realtà non c’è un nome specifico del suo assetto, ma è molto probabile che sarà M60 xDrive. La berlina i5 a cui fa riferimento offre un doppio motore elettrico con 593 cavalli. Il pacco batteria ha una capacità di 81,2 kWh e ipotizziamo che queste caratteristiche saranno presenti anche nella versione Touring. Per quanto riguarda il design, station wagon condivide la parte anteriore della carrozzeria con la berlina, ma si differenzia per un tetto nuovamente ridisegnato e nuove luci posteriori a LED più sottili. La divisione M della casa automobilistica tedesca ha inoltre proposto un bodykit più appariscente e dinamico.

Le differenze rispetto all’i5 standard includono paraurti più sportivi, calotte degli specchietti aerodinamici, ruote più grandi e i caratteristici badge M allestiti sul veicolo. Ad ogni modo, la M5 Touring potrà vantare un propulsore ibrido plug-in V8 più potente, cosa che la farà restare al primo posto nella gamma. Per quanto riguarda il teaser, l’auto ci viene mostrata in un brevissimo filmato dalla durata di soli 13 secondi e con illuminazione appena accennata. Insomma, si possono intravedere appena le forme delineate dalla linea del veicolo, mentre i dettagli sono ancora tenuti preziosamente segreti.

BMW i5 Touring M60 xDrive, non solo Europa

Il 2023 è stato un anno positivo per il gruppo BMW in termini di vendite per i veicoli elettrici, e senza dubbio l’azienda tedesca conta di poter replicare la fortunata annata anche in questo 2024. Naturalmente anche la nuova BMW i5 Touring elettrica avrà il suo ruolo importante in questo mercato. Al momento però l’auto non sarà venduta negli States, ma sarà presente in 27 paesi dell’Unione Europea. Naturalmente, tra questi c’è anche l’Italia. Inoltre, l’auto sarà disponibile in Norvegia, Svizzera, Giappone, Taiwan e Regno Unito. Come detto, manca poco per la presentazione, probabilmente in arrivo già tra qualche settimana, ma intanto possiamo ingannare l’attesa con questo brevissimo teaser lanciato appena un giorno fa sul canale YouTube della divisione M.