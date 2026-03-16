50.000 persone hanno ordinato la BMW iX3 praticamente sulla fiducia

BMW, diversi mesi fa, ha deciso di giocare una partita diversa, quasi sfrontata. Cinquantamila persone, cittadini europei con portafogli pesanti, hanno deciso di acquistare la nuova iX3 praticamente “a scatola chiusa”. Niente test drive, niente dita che scorrono sulle plastiche del cruscotto per saggiarne la consistenza, niente “odore di nuovo” prima della firma. È l’apoteosi della fiducia, o forse il segno che la piattaforma Neue Klasse ha colpito un nervo scoperto nel mercato delle auto elettriche.

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I numeri presentati durante la conferenza annuale di Monaco sono una doccia fredda per chi pensava che l’entusiasmo verso la spina fosse solo un fuoco di paglia. Qui parliamo di ordini definitivi, contratti veri con data di consegna certa, non di quei preordini rimborsabili con un click che servono solo a gonfiare i comunicati stampa.

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La produzione della iX3 nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, ha già dovuto inserire il turbo attivando un secondo turno preventivo, puntando a una capacità massima di 150.000 veicoli annui.

Qual è il segreto di questo successo “al buio”? La risposta non sta nel marketing emozionale, ma in una scheda tecnica che non lascia spazio a interpretazioni filosofiche. La versione 50 xDrive ha cannibalizzato un terzo delle vendite elettriche totali del marchio disponendo di un unico, solidissimo allestimento. L’architettura a 800 volt, capace di digerire una ricarica a 400 kW e di rigenerare l’80% della batteria in appena 21 minuti, è l’argomento tecnico che chiude ogni discussione.

Mentre i competitor si affannano a rincorrere Tesla Model Y o l’offensiva dei marchi cinesi, BMW ha messo sul tavolo un SUV premium con un prezzo d’attacco di 69.900 euro. Non una cifra colossale, ma siamo sempre in “zona premium”.

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La Neue Klasse non è una semplice evoluzione stilistica, lo sappiamo. Il mercato avrebbe quindi capito il valore del prodotto prima ancora di toccarlo. Si spera la realtà sarà all’altezza dell’assegno firmato con tanta, forse troppa, fretta.