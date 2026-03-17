BMW, il futuro delle sue prossime auto elettriche dipenderà dalla Cina

BMW lancerà al Salone di Pechino 2026 una versione della nuova iX3 sviluppata esclusivamente per il mercato cinese, con passo allungato, maggiore spazio per i passeggeri posteriori e software progettati per integrarsi con l’ecosistema digitale locale. La scelta di produrre questa variante direttamente nello stabilimento di Shenyang riflette un cambio di approccio significativo per la casa automobilistica di Monaco, che rinuncia all’idea di un modello globale uniforme per adattarsi in modo più mirato alle esigenze di un mercato dove marchi come BYD, NIO e XPeng controllano ormai una quota dominante nel segmento elettrico e dove le immatricolazioni BMW hanno subìto un calo drastico nel 2025.

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BMW lancia una nuova iX3 cinese: dal suo successo dipenderanno le nuove elettriche

La nuova BMW iX3 è il primo modello costruito sulla piattaforma Neue Klasse, un’architettura inedita che dovrebbe fare da base a oltre quaranta veicoli previsti entro la fine del 2027. Sul piano tecnico, il sistema a 800 volt consente ricariche con potenze fino a 400 kW, mentre l’autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP può raggiungere gli 800 chilometri, un valore pensato anche per rispondere alle resistenze di chi guarda ancora con diffidenza alla mobilità elettrica.

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A cambiare in modo profondo è anche l’elettronica di bordo, che abbandona l’impostazione tradizionale basata su centraline separate per affidarsi a un’architettura centralizzata, con un processore principale incaricato di gestire dinamica, energia e funzioni del veicolo in modo coordinato.

La decisione di ripensare l’offerta partendo da zero nasce dalla consapevolezza che la rapidissima transizione cinese verso l’elettrico ha spostato gli equilibri a favore dei costruttori asiatici, capaci di rispondere meglio alle aspettative di un pubblico che chiede ecosistemi digitali avanzati, soluzioni personalizzate e abitacoli concepiti in modo diverso rispetto all’impostazione europea tradizionale.

Per anni la Cina ha rappresentato un motore di crescita quasi inesauribile per l’industria tedesca, ma oggi recuperare terreno richiede prodotti specifici e una localizzazione che vada oltre la semplice produzione in loco, investendo anche sui servizi connessi e sull’esperienza digitale a bordo.

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In Europa, intanto, i primi riscontri sulla Neue Klasse sembrano già molto positivi. Lo stabilimento ungherese di Debrecen, dove viene assemblata la versione standard della iX3, avrebbe anticipato l’introduzione del doppio turno di lavoro per far fronte a un portafoglio ordini che avrebbe superato le 50.000 prenotazioni.

Un segnale incoraggiante sulla direzione tecnica intrapresa, anche se la sfida più complessa resta quella asiatica, dove il successo della iX3 nella variante dedicata potrebbe diventare il presupposto per sostenere una transizione elettrica più ampia e redditizia anche nel resto della gamma.