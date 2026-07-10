Hai una Renault 5 e vuoi farla sembrare come la storica Turbo? Problema risolto

La Renault 5 è stata una delle resurrezioni più riuscite degli ultimi anni, con nome giusto, momento giusto ed esecuzione quasi impeccabile. Eppure mancava qualcosa. L’Alpine A290 aggiunge pepe sportivo, la Turbo 3E offre un omaggio estremo all’originale, ma nessuna delle due restituisce quell’aria da rally gonfiata e piantata a terra che aveva reso celebre la R5 Turbo degli anni Ottanta, affettuosamente nota come cul gros (non serve tradurre dal francese).

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Ci ha pensato Milltek, brand britannico storicamente specializzato in scarichi sportivi, che con il suo kit widebody trasforma la moderna Renault 5, e l’A290, in qualcosa di molto più interessante.

Il pacchetto comprende passaruota anteriori e posteriori allargati, estensioni per il paraurti anteriore, una cover specifica per il vano di carico ricavato nel passaruota anteriore, modanature per i passaruota delle portiere posteriori, uno spoiler superiore posteriore, finiture in alluminio per le minigonne laterali e un set di luci diurne LED migliorate, queste ultime compatibili con il solo paraurti dell’A290. Si può acquistare come pacchetto completo oppure selezionare singoli elementi.

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L’aspetto tecnico non è secondario. Milltek ha progettato il kit come plug and play, sfruttando ove possibile i punti di fissaggio originali di fabbrica. Le parti che non trovano ancoraggio meccanico vengono fissate con adesivi rimovibili in posizioni specifiche, il che rende l’intera trasformazione completamente reversibile. Nessuna modifica permanente alla carrozzeria, nessun ritorno di fiamma in caso di ripensamento.

Kev Hall, direttore delle operazioni tecniche di Milltek, ha raccontato che il progetto è nato subito dopo aver visto la prima Renault 5: molti mesi di lavoro con scadenza serrata per debuttare al Festival of Speed di Goodwood.

Il risultato è un’estetica da Gruppo B accessibile. Muscolosa, integrata, percepita come un’estensione naturale del design di serie piuttosto che come un kit aftermarket da autofficina periferica.

Poi c’è il prezzo: 2.000 sterline, circa 2.350 euro più tasse. Una cifra ragionevole rapportata al valore del veicolo, dato che la Renault 5 parte da 25.085 euro nella versione da 95 CV, l’A290 da 39.000. Numeri ben diversi dai 155.000 euro della Turbo 3E, hypercar da 1.980 esemplari che è un oggetto completamente diverso.

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Il kit è a tiratura limitata, senza un numero preciso comunicato. La produzione partirà in autunno e il prototipo mostrato a Goodwood potrebbe subire alcune modifiche prima della versione definitiva.