Avatr 15: la sfida cinese alla Tesla Model Y sta per sbarcare in Europa

Arriva dalla Cina l’Avatr 15, un nuovo competitor destinato a dominare la scena del mercato globale – compreso il Vecchio Continente – a suon di tecnologia all’avanguardia e design accattivante.

Avatr 15: il nuovo SUV elettrico cinese con tecnologia Huawei e batterie CATL

La novità cinese Avatr 15 è un SUV elettrico frutto di una joint venture tra Changan, Huawei e CATL, tre giganti cinesi leader nei rispettivi settori. Il nuovo modello vanta le tecnologie all’avanguardia di Huawei per la guida autonoma e la connettività, le batterie ad alta capacità di CATL per un’autonomia di guida senza precedenti e l’esperienza di Changan nella produzione di veicoli.

Avatr 15 intende sorprendere il mercato globale e mettere in difficoltà la regina indiscussa del segmento, la Tesla Model Y. Questo nuovo concorrente cinese vanta un ‘pedigree’ eccezionale, coniugando il meglio della tecnologia, del design e del rendimento. Anche se nulla è ancora certo per quanto riguarda le prestazioni e performance ma si dice che Avatr 15 possiederà il meglio che la tecnologia cinese ha da offrire. Da un lato, l’esperienza del gigante tecnologico Huawei porterà i suoi innovativi sistemi di guida autonoma e di connettività di nuova generazione. Dall’altro lato, le batterie ad alta capacità di CATL, leader mondiale nel settore delle batterie, potrebbero garantire un’autonomia di guida senza paragoni. E Changan, colosso automobilistico cinese, vanta una solida esperienza nella produzione di veicoli.

Tre giganti per il rivoluzionario SUV Avatar 15: Changan, Huawei e CATL uniscono le forze

Sebbene il prototipo sia ancora camuffato, il design dell’Avatr 15 promette un aspetto seducente e moderno, capace anche di distinguersi dalla massa. L’abitacolo, che sarà svelato ufficialmente nel corso dell’estate, sarà improntato sul massimo del comfort e sulle più moderne tecnologie, attraverso un sistema di infotainment evoluto e un equipaggio di sicurezza e assistenza alla guida che consentirà di vivere un’esperienza di guida unica e sicura.

Il tutto sarà possibile perché dietro l’Avatr 15 si nasconde una squadra formata appunto da colossi: Changan, Huawei e CATL. Da questa sinergia ci si può aspettare il meglio della tecnologia, con particolare attenzione alla sicurezza e alla guida autonoma. In particolare, Huawei ha un ruolo fondamentale nell’ambito del progetto e dovrebbe fornire sistemi ultramoderni per l’assistenza alla guida e la sicurezza attiva.

Con una lunghezza di 4,75 metri, Avatr 15 è destinato a posizionarsi nella categoria dei SUV di medie dimensioni. La particolare piattaforma, internamente progettata e sviluppata da Avatr, permette il funzionamento sia di sistemi completamente elettrici sia di sistemi ibridi con estensione di autonomia, in un’ottica flessibile che potrebbe dimostrarsi vantaggiosa.

Per quanto riguarda le informazioni ufficiali sul propulsore, non sono ancora state rilasciate, tuttavia alcune indiscrezioni riferiscono la presenza di un motore elettrico in condizione di elevate prestazioni, caratterizzato da un’accelerazione da 0 a 100 km/h in tempi rapidissimi. Si prevede inoltre un’autonomia di guida ben superiore ai 700 chilometri nel ciclo CLTC, sempre grazie al pacco batterie di ultima generazione firmato CATL. Si sa, tuttavia, che l’Avatr 11 ha un’autonomia di guida fino a 730 chilometri secondo il ciclo CLTC. Questo dato impressionante è reso possibile dall’avanzata architettura a 800 volt che alimenta il veicolo.

Quanto alla Avatr 15, non è ancora possibile confermarne ufficialmente le prestazioni. Le voci che parlano di un motore elettrico ad alte prestazioni e di un’autonomia simile a quella dell’Avatr 11 sono certamente curiose, ma è indispensabile attendere comunicazioni ufficiali da parte della casa automobilistica per avere conferme.

Avatr 15: sfida globale al trono dei SUV elettrici

Un fatto appare certo: l’Avatr 15 non ha intenzione di limitarsi al mercato cinese. Come dicevamo, infatti, la sua ambizione è globale, con una pianificazione di espansione che comprende l’Asia centrale, il Nord Africa, il Sud America, il Medio Oriente, il Sud-Est asiatico e, più avanti, anche i mercati chiave dell’Unione Europea e del Nord America.

La società aveva preannunciato la Thailandia come primo mercato di destinazione estero. Ora, con l’Europa e il Nord America in vista, l’Avatr 15 comincia a preparare la competizione con i giganti del settore su un palcoscenico globale. Si prevede una competitività sui prezzi rispetto ai concorrenti, collocando l’Avatr 15 nella fascia alta del mercato, sebbene con un rapporto qualità-prezzo decisamente interessante.

La commercializzazione dell’Avatr 15 sul mercato europeo promette di essere un vero e proprio colpo di scena nel panorama dei SUV elettrici. Il connubio tra la tecnologia all’avanguardia di Huawei, le batterie ad alta efficienza di CATL e l’esperienza di Changan nel settore automobilistico rende l’Avatr 15 un rivale temibile per Tesla Model Y. Il confronto arriverà presto: le indiscrezioni riportano che la presentazione avverrà in estate e l’arrivo sul mercato in autunno. Maggiori dettagli saranno divulgati più avanti, contribuendo ad aumentare ulteriormente il livello di curiosità e aspettative nei confronti di questo nuovo concorrente nel panorama delle auto elettriche.