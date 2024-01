Auto sportive super convenienti, ecco 5 modelli per il 2024

Parlare di vetture economiche in questo periodo è alquanto complicato, ma se vogliamo divertirci a scoprire quali sono le migliori auto sportive del 2024 rimanendo in una fascia di prezzo sotto i 50 mila euro, ecco una classifica decisamente interessante. Insomma, un buon modo per acquistare una nuova vettura senza dissanguarsi troppo.

La classifica con la top 5

Sono 5 i modelli scelti per questa speciale classifica dedicata alle auto sportive più convenienti, inteso anche come rapporto qualità prezzo. Dopo aver visto la classifica delle auto più veloci al mondo, ecco un’altra top trend di sicuro interesse per i lettori. Partiamo rigorosamente in ordine crescente di prezzo, e quindi con la Mazda MX-5 Miata, che parte da 29.727 euro. Ha un motore a quattro cilindri da 2,0 litri con 181 cavalli e gode di uno scattante cambio manuale a sei marce. Disponibile sia con tetto rigido che con capote morbida.

Il modello successivo che vogliamo presentarvi è invece la Toyota GR86, il cui costo da noi parte da 36.360 euro. E disponibile con motore quattro cilindri aspirato da 2,4 litri e 228 cavalli, quindi più potente del modello precedente. Trazione posteriore standard e cambio opzionale tra manuale e automatico a sei velocità completano quelle che sono le caratteristiche principali.

Auto sportive, il podio

Proseguiamo con questa carrellata con il modello successivo, stiamo parlando della Honda Civic Si, il cui prezzo dalle nostre parti è di 39.900 euro per la versione base. Berlina sportiva per eccellenza per coloro che vogliono divertimento e funzioni di alto livello, ha un motore a quattro cilindri turbo da 1,5 litri, che produce 200 cavalli. Perde un po’ di potenza rispetto allo standard delle sportive, ma ne guadagna in comfort.

Sul secondo gradino del podio abbiamo invece la Subaru WRX STI, il prezzo base è di 46.590. Si sale di prezzo per lasciare spazio a una maggior potenza. È infatti dotata di un motore a quattro cilindri turbocompresso standard da 2,4 litri che produce 271 cavalli. Offre cambio manuale a sei velocità o un CVT opzionale.

Al primo posto ancora Subaru, ma stavolta stiamo parlando della BRZ. Il prezzo per il modello standard è di 48.524, quindi anche in questo caso si riesce a portare in garage un ottimo modello spendendo meno di 50 mila euro. Le similitudini con la Toyota GR86 sono molteplici, e infatti entrambe utilizzano la medesima piattaforma e lo stesso motore Boxer da 2,4 litri con 228 cavalli. Il modello Subaru si differenzia però per il sistema infotainment Subaru StarLink e la tecnologia di assistenza alla guida EyeSight, disponibile anche se si utilizza il cambio manuale.