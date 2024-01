Bugatti Mistral ora in vendita a una cifra record

Vuoi una Bugatti Mistral? Allora il sito tedesco Mobile.de è pronto a realizzare il tuo sogno. Se non siete tra gli originari acquirenti che hanno acquistato l’auto all’uscita, ecco che si è creato uno spazio di costruzione, ma il conto da pagare è davvero salato.

Da 5 milioni a oltre 8 milioni di euro

La Bugatti Mistral è uscita nel 2022 con sole 99 unità disponibili. Il prezzo di questa straordinaria hypercar era di 5 milioni di euro, una cifra enorme che solo pochi fortunati potevano permettersi. Ora però bisogna essere ancora più fortunati economicamente se si vuole davvero portare in garage questo splendido modello. L’auto infatti non esiste ancora fisicamente, ma è possibile costruirla sfruttando la disponibilità offerta dal sito Mobile.de, il quale per questa impresa ha però richiesto un costo davvero da record. L’argomento è tornato in auge perché le consegne per il lancio del 2022 partiranno proprio quest’anno, e quale occasione migliore di riproporne la vendita per coloro che sono fortemente interessati?

Il prezzo netto è di 7,9 milioni di euro, quindi ancora 2,9 milioni di euro in più rispetto al prezzo dell’etichetta originale. Ci sono però da aggiungere oltre mezzo milione di euro di tasse, fattore che porta la somma complessiva di questa nuova (ipotetica) Bugatti Mistral a costare ben 8.539.900 euro. Facciamo bene i nostri conti e vediamo se le nostre finanze ce lo consentono. Scherzi a parte, come tutte le hypercar, si tratta di un un modello che può accrescere il suo valore nel collezionismo. Non solo per la sua rarità, ma anche perché è l’ultimo modello di Molsheim con motore W16.

Bugatti Mistral, a volte ritornano

Come detto, le 99 unità disponibili sono state lanciate nel 2022. I fortunati acquirenti riceveranno il primo modello in consegna quest’anno. La Bugatti Mistral è una decappottabile in quanto priva di tetto, il quale è sostituito da una parte superiore temporanea in tessuto con clip. Settimane fa era stato avvistato un prototipo con cabina chiusa, ma tutte le immagini ufficiali mostrano l’auto senza tettuccio. Il suo predecessore raggiungeva i 408,84 km/h nel 2013, ma la nuova hypercar probabilmente andrà ancora più veloce poiché ha quasi 400 CV in più. Del resto, le intenzioni dell’azienda sono chiare; farne l’auto più veloce al mondo.

La Mistral utilizza le stesse specifiche del motore quad-turbo da 8,0 litri della Chiron Super Sport 300+. Come detto, parliamo di un’auto non ancora in costruzione (lo sarà solo quando verrà presentata l’offerta) e all’elenco del sito tedesco è specificato che sarà disponibile alla consegna in quattro mesi dall’acquisto. Insieme alla Bolide, questa Mistral rappresenta l’ultimo modello dell’era W16, un occasione che i collezionisti facoltosi probabilmente non vorranno farsi scappare.