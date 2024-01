Auto più veloci al mondo, ecco la top 10

Quali sono le auto più veloci al mondo? Ecco un’altra classifica che potrà senza dubbio incuriosire tutti gli appassionati. Scopriamo quali sono i modelli che infrangono i record della velocità e rifacciamoci gli occhi con le immagini di questi fantastici bolidi.

Le ultime posizioni

Dopo aver scoperto quali sono le più costose auto all’asta di sempre, ecco un’altra classifica particolarmente interessante, quella dedicata alle auto più veloci al mondo. Partiamo dalle ultime posizioni e scopriamo chi c’è al decimo posto. La classifica parte infatti con la Koenigsegg Gemera che arriva a 400 km/h grazie a un motore 3 cilindri biturbo da 2 litri in grado di erogare 1700 CV di potenza. L’accelerazione le permette di fare 0-100 in 1,9 secondi.

Un tantino più veloce la McLaren Speedtail che arriva invece a 403 chilometri orari. Questa volta il motore è un biturbo 4.0 litri con 1036 CV di potenza. Perde qualcosina in termini di accelerazione, visto che fa 0-100 in 2,9 secondi.

Stessa velocità per un’altra delle auto più veloci al mondo. Stiamo parlando della Aston Martin Valkyrie. Se la massima arriva a 403 km/h, l’accelerazione però le permette di guadagnare un gradino in più, visto che arriva a 100 in 2 secondi e mezzo. Gode di un motore V12 6.5 litri Cosworth-sourced inserito in un sistema ibrido in grado di garantire 1160 CV di potenza.

Settima posizione per la Rimac Nevera, un modello che riesce a raggiungere 415 km orari. È dotato di motore elettrico da 1914 cavalli che le permette un’accelerazione da record, 0-100 in 1,8 secondi.

La sesta posizione è occupata da una vettura davvero speciale, stiamo parlando della Bugatti Veyron Super Sport. Motore W16 1.0 litri con 1200 CV e accelerazione da 0 a 100 in 2,4 secondi. Arriva a 431 km/h.

Auto più veloci al mondo, la top 5

Siamo entrati nella zona calda della classifica dedicata alle auto più veloci al mondo. Ecco che la top 5 si apre con la SSC Tuatara, auto che invece raggiunge i 455 chilometri orari. L’accelerazione da 0 a 100 è di 2,5 secondi ed è dotata di motore V8 biturbo flat-plane da 5.9 litri che eroga 1350 cavalli.

La scalata della classifica prosegue con la Bugatti Chiron Super Sport 300+. 490 km orari e accelerazione 0-100 in 2,3 secondi. La vettura è dotata di motore 8.0 litri W16 da 1600 CV.

Siamo sul podio, al terzo posto abbiamo la Bugatti Bolide, e di vero e proprio bolide si tratta, visto che arriva a 499 km orari con accelerazione che raggiunge i 100 in 2,1 secondi. Motore 8.0 litri W16 con 1825 CV.

La Hennessy Venom F5 fa cifra tonda e con 500 km/h di velocità massima si conquista la seconda posizione.

Ci siamo, eccoci al primo posto con la Koenigsegg Jesko Absolut. La velocità massima è da record assoluto, ben 531 km/h. L’azienda apre e chiude questa top 10 e l’auto svedese si conquista la corona di più veloce al mondo. Un traguardo davvero invidiabile.